Зеленський провів першу в історії телефонну розмову з президентом Філіппін
У понеділок, 13 лютого, Володимир Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин телефонну розмову з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом – молодшим
Про це глава держави розповів у телеграмі.
Президенти обговорили подальшу співпрацю між країнами.
"Провів першу в історії двосторонніх відносин телефонну розмову з Президентом Філіппін Фердинандом Маркосом – молодшим. Подякував за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України. Обговорили подальше поглиблення взаємодії, зокрема на міжнародних майданчиках", - розповів Зеленський.
- 20 жовтня 2022 року президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, про відмову його країни від придбання російських гелікоптерів.
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