Зеленський провів першу в історії телефонну розмову з президентом Філіппін

Про це глава держави розповів у телеграмі.

Президенти обговорили подальшу співпрацю між країнами.

"Провів першу в історії двосторонніх відносин телефонну розмову з Президентом Філіппін Фердинандом Маркосом – молодшим. Подякував за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України. Обговорили подальше поглиблення взаємодії, зокрема на міжнародних майданчиках", - розповів Зеленський.