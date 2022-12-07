Зеленський провів засідання Ставки, на ньому розглянули кроки щодо зменшення бойових можливостей РФ
7 грудня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому було розглянуто наступні кроки щодо зменшення бойових можливостей РФ
Про це повідомляє Офіс президента.
Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на передовій та забезпечення підрозділів сил оборони озброєнням та боєприпасами.
Було розглянуто наступні кроки щодо зменшення бойових можливостей військ противника.
Крім того, учасники Ставки заслухали інформацію про перебіг відновлення енергетичної системи України.
- 6 грудня На засіданні Ставки верховного головнокомандувача обговорювалося питання роботи банківської системи та її захисту.
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