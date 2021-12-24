Зеленський провів зустріч із сенаторами та конгресменами США: обговорили вступ України до НАТО, безпекову ситуацію на Сході та "Північний потік-2"
У п'ятницю, 24 грудня, президент України Володимир Зеленський провів відеозустріч з понад 20 сенаторами та конгресменами США, які представляють Демократичну та Республіканську партії
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Під час розмови представники держав обговорили питання щодо вступу до НАТО. Співрозмовники наголосили, що у прагненнях України до членства в Альянсі важлива підтримка США, а також чіткі пояснення щодо перспектив. Президент України зазначив, що рішення про вступ повинна приймати лише Україна, без впливу будь-яких інших держав.
"Жодних домовленостей щодо України без України. Жодна третя країна не може мати права голосу в питанні інтеграції України в НАТО", - підкреслив Зеленський.
Також президент поінформував американську сторону щодо ситуації на кордонах України з Росією та розповів, які кроки робить українська влада до відновлення миру в рамках Нормандського формату, Тристоронньої контактної групи та Мінського процесу. Зеленський наголосив, що у цьому напрямку важливе залучення США. У цьому контексті співрозмовники порушили питання санкцій проти РФ.
"Зараз, як ніколи, мають значення не слова, а рішучі дії. Моя мета - зупинити кровопролиття на сході України. Неможливо уявити безпеку у Європі без завершення війни на Донбасі", - заявив Зеленський.
Окрему увагу під час дискусії приділили газопроводу "Північний потік-2". Усі сторони погодилися, що це геополітичний проєкт, який є енергетичною зброєю проти України та всього Європейського континенту.
Крім того, представники США висловили підтримку "Кримській платформі" та підкреслили, що повністю підтримують незалежність і територіальну цілісність України.
- Як повідомлялося раніше, 22 грудня сторони Тристоронньої контактної групи домовились повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.
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