Зеленський провів зустріч із сенаторами та конгресменами США: обговорили вступ України до НАТО, безпекову ситуацію на Сході та "Північний потік-2"

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Під час розмови представники держав обговорили питання щодо вступу до НАТО. Співрозмовники наголосили, що у прагненнях України до членства в Альянсі важлива підтримка США, а також чіткі пояснення щодо перспектив. Президент України зазначив, що рішення про вступ повинна приймати лише Україна, без впливу будь-яких інших держав.

"Жодних домовленостей щодо України без України. Жодна третя країна не може мати права голосу в питанні інтеграції України в НАТО", - підкреслив Зеленський.



Також президент поінформував американську сторону щодо ситуації на кордонах України з Росією та розповів, які кроки робить українська влада до відновлення миру в рамках Нормандського формату, Тристоронньої контактної групи та Мінського процесу. Зеленський наголосив, що у цьому напрямку важливе залучення США. У цьому контексті співрозмовники порушили питання санкцій проти РФ.



"Зараз, як ніколи, мають значення не слова, а рішучі дії. Моя мета - зупинити кровопролиття на сході України. Неможливо уявити безпеку у Європі без завершення війни на Донбасі", - заявив Зеленський.



Окрему увагу під час дискусії приділили газопроводу "Північний потік-2". Усі сторони погодилися, що це геополітичний проєкт, який є енергетичною зброєю проти України та всього Європейського континенту.



Крім того, представники США висловили підтримку "Кримській платформі" та підкреслили, що повністю підтримують незалежність і територіальну цілісність України.



Як повідомлялося раніше, 22 грудня сторони Тристоронньої контактної групи домовились повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.



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