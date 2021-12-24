Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Зеленський провів зустріч із сенаторами та конгресменами США: обговорили вступ України до НАТО, безпекову ситуацію на Сході та "Північний потік-2"

Зеленський провів зустріч із сенаторами та конгресменами США: обговорили вступ України до НАТО, безпекову ситуацію на Сході та "Північний потік-2"

24 грудня, 2021 п'ятниця
22:52
Суспільство Зустріч Володимира Зеленського з групою американських сенаторів і конгресменів

У п'ятницю, 24 грудня, президент України Володимир Зеленський провів відеозустріч з понад 20 сенаторами та конгресменами США, які представляють Демократичну та Республіканську партії

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Під час розмови представники держав обговорили питання щодо вступу до НАТО. Співрозмовники наголосили, що у прагненнях України до членства в Альянсі важлива підтримка США, а також чіткі пояснення щодо перспектив. Президент України зазначив, що рішення про вступ повинна приймати лише Україна, без впливу будь-яких інших держав.

"Жодних домовленостей щодо України без України. Жодна третя країна не може мати права голосу в питанні інтеграції України в НАТО", - підкреслив Зеленський.

Також президент поінформував американську сторону щодо ситуації на кордонах України з Росією та розповів, які кроки робить українська влада до відновлення миру в рамках Нормандського формату, Тристоронньої контактної групи та Мінського процесу. Зеленський наголосив, що у цьому напрямку важливе залучення США. У цьому контексті співрозмовники порушили питання санкцій проти РФ.

"Зараз, як ніколи, мають значення не слова, а рішучі дії. Моя мета - зупинити кровопролиття на сході України. Неможливо уявити безпеку у Європі без завершення війни на Донбасі", - заявив Зеленський.

Окрему увагу під час дискусії приділили газопроводу "Північний потік-2". Усі сторони погодилися, що це геополітичний проєкт, який є енергетичною зброєю проти України та всього Європейського континенту.

Крім того, представники США висловили підтримку "Кримській платформі" та підкреслили, що повністю підтримують незалежність і територіальну цілісність України.
 


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Володимир Зеленський
війна з Росією
російська агресія
НАТО
США
вступ до НАТО
Читайте також:
Зеленський
21 грудня, 2021 вiвторок
"Плювок в обличчя Байдену від Зеленського": юрист Жернаков про відмову оголосити переможця конкурсу на керівника САП
Роман Безсмертний
22 грудня, 2021 середа
"Лавров - Містер Ніхто": коли адміністрації Байдена і Путіна почали спілкуватись напряму, то МЗС Росії викинули на смітник, - Безсмертний
Теофімо Лопес - Джордж Камбосос
23 грудня, 2021 четвер
Президент WBC відреагував на спроби "позбавити" Камбососа звання абсолютного чемпіона у вазі Ломаченка
Київ
-5
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.08
    Купівля 27.08
    Продаж 27.34
  • EUR
    Купівля 30.55
    Продаж 31
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
24 грудня
22:42
КСУ
На 4 млн грн: НАЗК знайшло у судді КСУ Кривенка незадекларовану земельну ділянку в окупованому Криму
22:19
коронавірус
У Франції та Італії зафіксували рекордну кількість випадків зараження COVID-19
22:15
У СІЗО Луцька жінка скоїла самогубство
22:02
Чейл Соннен
Накачують хімією до нестями, - ексбоєць MMA розповів шокуючі подробиці, як у Росії поводяться з талановитими спортсменами
22:00
Арсеній Яценюк
"Можна запитати в Януковича": Яценюк попередив Зеленського про непоправні наслідки у випадку арешту Порошенка
21:51
Сергій Ребров
Був великий конфлікт: тренер Ребров поскаржився на босів з ОАЕ
21:46
Вірменія готова почати обговорення мирної угоди з Азербайджаном
21:34
Олег Синєгубов
Зеленський призначив голову Харківської ОДА
21:28
Варфоломій
Вселенський патріарх Варфоломій захворів на коронавірус
21:16
Ексклюзив
Намагаються призначити осіб зрозумілих і керованих, - адвокатка про зрив оголошення результатів конкурсу на очільника САП
21:11
росія корабель
Росія втричі збільшила чисельність кораблів у Чорноморському флоті після окупації Криму, - командувач ВМС
20:47
Тисяча Зеленського
"Тисяча Зеленського": ще три банки почали нараховувати гроші за вакцинацію, заявки подали 5 млн людей
20:41
Людмила Буймістер
Банкова думає, що через справу Порошенка вони зможуть його не допустити на можливі перевибори Ради, - нардепка Буймістер
20:10
Німецький уряд
Радник канцлера Німеччини та представник адміністрації Путіна домовились про зустріч, щоб обговорити Україну
19:48
САП
Конкурсна комісія провалила голосування за затвердження кандидатури Клименка на посаду керівника САП
19:33
Олександр Усик
Британський чемпіон, який назвав Землю "плоскою", пояснив, чому Усик сильніший за найкращого боксера світу
19:31
Дмитро Кулеба
"Мир і безпека в Європі не захистять самі себе": Кулеба назвав стратегію, яка змусить РФ піти на деескалацію
19:30
Ексклюзив
Данило Мокрик
У ДБР, яке оголосило підозру Порошенку, триває псевдоконкурс на посаду директора, - журналіст Мокрик
19:17
Затримання
Вора в законі із санкційного списку РНБО відправили до СІЗО: в Іспанії йому загрожує до 24 років ув'язнення
19:06
Очікуваний чистий прибуток Укргідроенерго за 2021 рік перевищить 11 мільярдів гривень: прогноз компанії
18:55
Англомовну газету Kyiv Post, яка тимчасово припинила роботу, очолив британський журналіст українського походження Нагайло
18:48
"Баварія" - "Барселона", Ліга чемпіонів
The Guardian обрав найкращого футболіста року: це не Мессі і не Роналду
18:41
Оновлено
Порошенко
ОГПУ погодив арешт Порошенка з можливістю внесення застави в 1 млрд грн. У суді кажуть, що не отримали клопотання
18:36
мзс Росії
Невідомий кинув "коктейль Молотова" у консульство Росії у Львові: до МЗС РФ викликали повіреного у справах України
18:33
Андрій Шевченко
Президент "Дженоа" розповів, яку ціль поставив Шевченку
18:22
ДТП Харків
Смертельна ДТП у Харкові: 16-річного водія судитимуть за двома статтями Кримінального кодексу
18:20
Віталій Кличко
"Такі дії шкодять державі": Кличко про оголошення Порошенку підозри у держзраді
18:20
Ексклюзив
"Документ є нікчемним": в указі Зеленського про зовнішню політику немає ВР, яка комунікує з іншими парламентами, - депутат Київради
18:15
САП
Обрання керівника САП: фіналіст конкурсу Синюк оскаржить результат відбору
18:10
Водяний лід у кратері: Європейська космічна агенція отримала нове фото з Марсу
18:09
Верес
Клуб УПЛ вирішив влаштувати конкурс на нову емблему
18:00
Росія перекинула на Донбас
США можуть почати надавати Україні оперативні дані розвідки для протистояння Росії, - NYT
17:52
Василь Ломаченко
Пропагують справжні цінності та кажуть правильні речі, - боксер з Росії назвав Ломаченка та Усика "патріотами України"
17:52
Андрій Єрмак
Єрмак проведе перемовини з Козаком цього тижня: говоритимуть про ТКГ
17:33
сепар
Окупанти тричі порушили "режим тиші" на фронті: стріляли біля Новозванівки, Мар'їнки та Катеринівки
17:15
адвокати Порошенка
Відбувається державний переворот, про який попереджав Зеленський, усі причетні будуть притягнуті до відповідальності, - адвокати Порошенка
17:03
У Деснянському районі Києва сталася ДТП: є потерпілі
16:59
Ексклюзив
Дмитро Васильєв
Підозра Порошенку може призвести до конфліктів всередині України, які потрібні Путіну для "виправдання" ескалації, - політконсультант
16:51
Андрій Єрмак
Керівник ОП Єрмак: "формула Штайнмаєра" виключає проведення виборів в ОРДЛО без контролю України
16:51
вакцина
В Україні можуть запровадити додаткові щеплення від коронавірусу для громадян віком від 60 років
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV