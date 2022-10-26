Зеленський: РФ втратила стільки техніки, скільки більшість армій навіть не мають. Відновити це не вдасться

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Загальна кількість збитих російських гвинтокрилів наближається вже до 250. Російські окупанти втратили вже стільки техніки – авіаційної та іншої – скільки більшість армій світу просто не мають і ніколи не матимуть на озброєнні. Відновити ці втрати Росії не вдасться. Я дякую всім нашим бійцям за таку поступову й незворотну демілітаризацію ворога", - сказав президент України Володимир Зеленський.

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