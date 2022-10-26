Зеленський: РФ втратила стільки техніки, скільки більшість армій навіть не мають. Відновити це не вдасться
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що Росія не зможе відновити втрати, які зазнала у війні
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Загальна кількість збитих російських гвинтокрилів наближається вже до 250. Російські окупанти втратили вже стільки техніки – авіаційної та іншої – скільки більшість армій світу просто не мають і ніколи не матимуть на озброєнні. Відновити ці втрати Росії не вдасться. Я дякую всім нашим бійцям за таку поступову й незворотну демілітаризацію ворога", - сказав президент України Володимир Зеленський.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе