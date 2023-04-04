Зеленський розповів американським конгресменам про ситуацію на передовій і озвучив прогнози її розвитку
Володимир Зеленський провів у Києві зустріч з американськими конгресменами – делегацією палати представників від Республіканської партії на чолі з головою комітету з питань розвідки Майком Тернером
Про це Зеленський розповів під час вечірнього звернення.
"Говорили, звичайно, про активні дії України. Звичайно, про нашу спільну перемогу", – прокоментував він тематику перемовин з конгресменами.
Як додали в Офісі президента, під час розмови Зеленський розповів конгресменам про ситуацію на передовій та окреслив прогноз її розвитку на наступні місяці. Він наголосив, що український народ вірить у свою армію, та висловив переконання, що Україна досягне поставленої мети.
Відтак Зеленський наголосив на важливості якнайшвидшої передачі Києву заявленої безпекової підтримки. Окремо згадав про необхідність надання Силам оборони військової техніки й озброєння, яке може вплинути на подальший перебіг бойових дій і припинити російський терор проти мирних українських міст.
Президент також подякував конгресменам за підтримку України та готовність і надалі допомагати для забезпечення перемоги над агресором. Він висловив сподівання, що високий рівень підтримки та взаємодії між двома державами зберігатиметься.
"Двопалатна й двопартійна підтримка з боку США, Президента Байдена, всього американського народу відіграла вирішальну роль у здатності нашої держави протистояти Росії у війні за свою свободу та демократичні цінності", – наголосив Зеленський.
Він додав, що Україна переможе, адже бореться "за свою свободу й свободу наших дітей". І наголосив, що Київ високо цінує допомогу США – не лише зброєю, "а й політичну та фінансову підтримку українському народу: вчителям, медпрацівникам, пенсіонерам".
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3 квітня 2023 року виповнилася річниця звільнення Чернігівської області від російських окупантів. Президент України Володимир Зеленський перебував цього дня на Чернігівщині. Зокрема, він нагородив Чернігів відзнакою міста-героя, а також провів зустрічі з європейськими лідерами, а також показав європейським політикам підвал школи в селі Ягідне на Чернігівщині, де окупанти 27 днів утримували українців.
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