Зеленський розширив санкції проти блогера Шарія та журналіста Гужви
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, яким розширюються санкції проти блогера Анатолія Шарія та журналіста Ігоря Гужви
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на відповідний указ президента.
Зокрема, уточнено санкції проти Шарія, Ольги Шарій, Алли Бондаренко та ТОВ "Інформаційне агентство "Шарій.Нет". Крім цього, внесено зміни до санкцій проти Гужви, Анни Солнцевої та Любові Лукашиної - тепер обмеження поширюються не тільки на основні домени сайтів "Шарій.Нет" і "Страна.UA", але і на інші ресурси з ідентичним змістом.
Також змінилися пакети санкцій проти заступника так званого генерального прокурора "ЛНР" Вадима Лященка і трьох членів "територіальних виборчих комісій" в Криму.
- Нагадаємо, 20 серпня 2021 Рада національної безпеки та оборони запровадила повний пакет санкцій проти Анатолія Шарія.
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