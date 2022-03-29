Зеленський щодо заяви про скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямках: не варто втрачати пильність, російська армія має значний потенціал для продовження атак
Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви Росії щодо скорочення бойових дій на Київському та Чернігівському напрямках
Про це він заявив у зверненні, передає Еспресо.TV.
"Впевнений, ви сьогодні бачили новину, що російське військове відомство нібито вирішило скоротити бойові дії на Київському та Чернігвському напрямках. Що ж, так можна сказати і про Чорнобаївку ніби російська авіація просто вирішила поменше літати, а російська техніка поменше їздити", - сказав Зеленський.
Він подякував, усім, хто забезпечує оборону Києва.
"Саме їхні хоробрі та ефективні дії змушують ворога відходити на цьому напрямку. Проте, не варто втрачати пильність - ситуація не стала легшою. Масштаб викликів не зменшився. Російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак проти нашої держави. У них ще багато техніки і вистачає абсолютно безправних людей, яких вони можуть відправити в котел війни. Тому ми не розхолоджуємося, не знижуємо наші оборонні зусилля. Як на півночі нашої держави, так і в усіх
інших регіонах, куди тимчасово зайшли російські війська", - підсумував президент.
- Нагадаємо, 29 березня на переговорах з РФ у Стамбулі Україна запропонувала нову систему безпеки. Після перемовин російська делегація заявила про скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямках.
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