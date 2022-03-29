Зеленський щодо заяви про скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямках: не варто втрачати пильність, російська армія має значний потенціал для продовження атак

Про це він заявив у зверненні, передає Еспресо.TV.



"Впевнений, ви сьогодні бачили новину, що російське військове відомство нібито вирішило скоротити бойові дії на Київському та Чернігвському напрямках. Що ж, так можна сказати і про Чорнобаївку ніби російська авіація просто вирішила поменше літати, а російська техніка поменше їздити", - сказав Зеленський.



Він подякував, усім, хто забезпечує оборону Києва.



"Саме їхні хоробрі та ефективні дії змушують ворога відходити на цьому напрямку. Проте, не варто втрачати пильність - ситуація не стала легшою. Масштаб викликів не зменшився. Російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак проти нашої держави. У них ще багато техніки і вистачає абсолютно безправних людей, яких вони можуть відправити в котел війни. Тому ми не розхолоджуємося, не знижуємо наші оборонні зусилля. Як на півночі нашої держави, так і в усіх

інших регіонах, куди тимчасово зайшли російські війська", - підсумував президент.

Нагадаємо, 29 березня на переговорах з РФ у Стамбулі Україна запропонувала нову систему безпеки. Після перемовин російська делегація заявила про скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямках.