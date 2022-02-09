Зеленський скликає на 11 лютого засідання РНБО
Президент Володимир Зеленський доручив провести виїзне засідання Ради нацбезпеки і оборони у п'ятницю, 11 лютого
Як інформує пресслужба РНБО, засідання відбудеться о 15:30.
"Згідно з рішенням Президента України В. Зеленського 11 лютого 2022 року о 15.30 відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України (м. Харків, вул. Сумська, 64, Харківська обласна державна адміністрація)", - йдеться в повідомленні.
Орієнтовно о 17.30 відбудеться брифінг Секретаря РНБО України Олексія Данілова.
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