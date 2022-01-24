Зеленський скликає засідання РНБО 24 січня
Президент України Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки і оборони на 17:00 понеділка, 24 січня
Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Бабелю.
На засіданні розглянуть заходи із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз і поточний стан справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо.
За підсумками засідання, орієнтовно о 18:30, відбудеться брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.
- Нагадаємо, фракція "Слуга Народу" ініціювала проведення 25 січня робочої зустрічі з питань національної безпеки та оборони, на якій мають бути присутні: керівництво ВР, міністр оборони, очільник МЗС, голови парламентських фракцій і груп.
- Спікер ВР Руслан Стефанчук заявив, що Рада має логістичну стратегію на випадок вторгнення РФ.
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