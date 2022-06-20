Зеленський сподівається, що Італія стане гарантом безпеки України
Президент Володимир Зеленський бачить Італію гарантом безпеки України
Про це він розповів під час виступу на Форумі глобальної політики Інституту міжнародних політичних студій, який опублікувала пресслужба ОПУ.
"Ми бачимо серед країн - гарантів безпеки у найближчому майбутньому, бо Україна цього потребує, Італію. Ми довіряємо Італії. Ми поважаємо італійські культуру, історію, потужність і принципи", - сказав президент.
Він подякував Італії за допомогу Україні під час війни.
- 6 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що радники лідерів вже 7 країн готові обговорювати свою участь в гарантіях безпеки для України.
- 1 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна звернулася до Китаю з проханням стати гарантом безпеки.
- 30 травня президент Польщі Анджей Дуда підтвердив, що держава готова стати гарантом безпеки України.
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