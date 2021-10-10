Львів Головна
ua
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна політика Зеленський став на рейки Антимайдану і намагається приховати свої злочини – Петро Порошенко

Зеленський став на рейки Антимайдану і намагається приховати свої злочини – Петро Порошенко

10 жовтня, 2021 неділя
22:25
політика Порошенко

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко подякував громадським активістам, ветеранам війни проти російської агресії, всім небайдужим, хто виступив проти проплачених владою "тітушок"

 

Порошенко наголосив, що команда Зеленського за 2,5 роки стала на рейки Антимайдану і намагається відволікти увагу суспільства від своїх злочинів. 

"Паралелі дуже легко провести. Майдан – і Антимайдан. Люди, які вийшли не за гроші – за ідею, за Україну, за своє майбутнє, за Європу, і вони точно приречені на перемогу. І ті, хто там ховалися під кущами, розважалися горілкою і робили все те саме, що вони в 2004-2005, 2013  і 2014 роках робили в Києві на Антимайдані", – нагадав Петро Порошенко. 

"Мені дуже шкода, що так швидко, за 2,5 роки Зеленський став на рейки Антимайдану. Весь цей його непотріб, який він набрав з команди Януковича, влаштував у себе", – обурився Порошенко. 

"От він віддав команду штурмувати. Навіщо він це зробив? Для того, щоб сховати власні злочини. Тому що він думає, що Україна забуде або пробачить злочини, які були вчинені. Це називається «димова завіса", – переконаний п’ятий президент. 

"Зеленський обгрунтовано підозрюється в тому, що він бере участь у відмиванні грошей Коломойського, який 5,5 мільярдів вкрав в українців, пропускаючи  їх через свою структуру, не декларує і разом з ним краде", – зауважив Петро Порошенко. 

Українське суспільство потребує правди – наголошує Порошенко. Він зазначив, що в багатьох країнах світу після витоку документів Pandora Papers розпочалися розслідування та відставки високопосадовців. 

"А Зеленський ані пари з вуст. Вийди, поясни – 41 млн доларів, які ти в кишеню отримав від Коломойського, це плата за що? І що ти продав? Душу? Чи він тебе купив? Там написано, що він купив 50% акцій. То сьогодні 50% Зеленського належить Коломойському? Він так нічого українському народу і не пояснив", – говорить лідер "Європейської Солідарності". 

«Вони  намагаються ховатися по злочинам "Вагнера". Ми могли б надати в Гаагу переконливі докази злочину Путіна. А він замість цього подзвонив і здав Путіну. Бо або він, або його підлеглий дуже міцно дружить з Путіним, або з Козаком, або з Сурковим. І навіть не пояснили це суспільству, навпаки – 14 місяців брехали. То "операції не було", то "була не українська операція". То була "українська, але не їхня". А вони просто здали Україну", – наголошує Порошенко. 

"Ми з завтрашнього дня вимагаємо відповіді від Зеленського і його банди про злочини, які вони скоїли. І саме це їх налякало", – переконаний Петро Порошенко. 

"Це не просто зіткнення двох всесвітів. Це означає, що вони приречені", – говорить п’ятий президент. 

"Наш шлях – точно в Європу, до демократії, до верховенства права. Наш шлях точно в НАТО. Наш шлях – точно дати по зубах Путіну. І точно наш шлях побудувати фантастичну Україну", – резюмує Петро Порошенко. 

 

Порошенко
Європейська солідарність
Володимир Зеленський
Читайте також:
Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер
10 жовтня, 2021 неділя
Ф'юрі - Вайлдер: онлайн-трансляція чемпіонського бою у надважкій вазі
Фінляндія - Україна
9 жовтня, 2021 субота
ЧС-2022: Який вигляд має турнірна таблиця після перемоги України над Фінляндією
Путин и Зеленский
10 жовтня, 2021 неділя
Зеленський не розуміє, що зустріч з Путіним може виявитися фатальною й завершитися повномасштабним вторгненням РФ до України, - російський опозиціонер Ігор Яковенко
Київ
+14
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.25
    Купівля 26.25
    Продаж 26.48
  • EUR
    Купівля 30.24
    Продаж 30.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
10 жовтня
23:40
Карім Бензема та Мікель Оярсабаль (ліворуч)
Франція перемогла Іспанію у фіналі Ліги націй
22:49
Ленур Теміров
Це медаль всього кримськотатарського народу та України: Теміров емоційно відреагував на нагороду ЧС з боротьби
22:35
Ексклюзив
Квартал 95
Продукція "Кварталу" завжди була пропагандою в стилі Кисельова та Соловйова, а не сатирою і гумором, - Портников
22:19
Тайсон Ф'юрі
Легенда боксу Льюїс розповів, кого вважає важковаговиком номер один у світі
22:00
Ексклюзив
Миколу Бажана було завербовано спецслужбою Сталіна, але "органи" йому не довіряли і постійно за ним стежили, - дослідниця Ярина Цимбал
21:39
посольство США
У США відновили візову лотерею Green Card
21:15
Александер Шалленберг
Австрія у понеділок отримає нового канцлера
20:52
Абдул Кадир Хан
Помер "батько" пакистанської ядерної бомби
20:25
Україна - Фінляндія, матч відбору ЧС-2022
Малиновський назвав умову свого повернення до збірної України
20:01
Військова допомога США
До України прибула перша партія додаткової військової допомоги зі США
19:40
Литва мігранти
Німеччина викрила режим Лукашенка у причетності до напливу нелегальних мігрантів, - Bild
19:19
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (праворуч)
Джошуа відповів на пропозицію Ф'юрі поступитися правом на бій з Усиком
19:00
Ексклюзив
Відставка Разумкова потрібна Зеленському для рятівних дострокових президентських виборів. Пояснює Олег Рибачук
18:31
Окупаційний "суд" у Сімферополі арештував Джелялова та ще двох затриманих кримських татар
Каральна практика в "кращих" радянських традиціях, - МЗС про примусове направлення Джелялова до психлікарні
18:10
Цай Інвень
Президентка Тайваню різко відреагувала на заяву Сі Цзіньпіня про "возз'єднання" з Китаєм
17:53
Федеріко К'єза (ліворуч)
Італія перемогла Бельгію у матчі за бронзу Ліги націй
17:21
ООС
10 жовтня на фронті: російські окупанти застосували протитанковий ракетний комплекс
17:01
Ексклюзив
КМДА
Мета нового закону про столицю – узурпувати владу в руках Зеленського – спецтема
16:47
Ксенія Собчак
Російська телеведуча Собчак потрапила у ДТП із двома загиблими
16:24
Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер (праворуч)
Промоутер назвав Ф'юрі та Вайлдера "солоденькими булочками" для Усика
16:21
Інтерв’ю
ФлайzZzа
"Треба стукати в TikTok і показувати молоді альтернативу", – вокаліст "ФлайzZzа" Андрій Тимчук
16:01
На трасі Київ - Чоп Peugeot вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з пасажирським автобусом
15:39
карантин
В Україні ще три області потрапили до "помаранчевої" зони
15:20
Тайсон Ф'юрі проти Деонтея Вайлдера
Нокаут та 4 нокдауни: відео найкращих моментів бою Ф'юрі проти Вайлдера
14:58
Після поразки Бабіша на виборах Земана забрала "швидка"
14:33
Від завтра МОЗ починає раптові перевірки шкільних їдалень
14:00
Купують за 48 тис. грн. Названо найдорожчі монети часів Незалежності
13:58
Інтерв’ю
Іван Турецький
"Найрозумніше рішення – вилучити з Конституції пункт про великий герб", – геральдист Іван Турецький
13:29
"ZE corruption". У Лондоні пікетували незадекларовані апартаменти "Кварталу"
13:10
97% госпіталізованих з COVID-19 українців були без щеплення
12:50
Лукашенко викинув з Білорусі сербських олігархів братів Каричів. Майно відібрано, - ЗМІ
12:44
Інтерв’ю
Андрій Парубій
"Українське суспільство достатньо зріле, щоб виправити помилку, яку зробило 2 роки тому", – Парубій
12:22
Епіфаній на Покрову відвідає Миколаїв
12:00
Петро Порошенко
Порошенко - Зеленському: "Ми вас точно не боїмося, а от ви - боїтеся нас!"
11:51
Не стало колишнього командира бомбардувальників з Полтави
11:30
Ексклюзив
Путін та Зеленський
Зеленський не розуміє, що зустріч з Путіним може виявитися фатальною й завершитися повномасштабним вторгненням РФ до України, - російський опозиціонер Ігор Яковенко
11:00
У Вінниці відкрили перший в світі пам'ятник Любомиру Гузару
10:44
Штат Техас проти абортів
Техас повністю заборонив аборти з 6-го тижня плода
10:21
9 жовтня на фронті: з російського боку - 6 обстрілів, з українського - без втрат
10:00
В Татарстані впав літак: 19 загиблих
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV