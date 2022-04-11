Зеленський створив міську військову адміністрацію у Костянтинівці на Донеччині

Про це повідомляється на офіційному сайті Офісу президента України.



Зеленський постановив утворити Костянтинівську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області.



Крім того, відповідно до закону України "Про правовий режим воєнного стану" Генштабу ЗСУ та Донецькій ОДА було наказано здійснити всі необхідні для цього заходи.



Указ набирає чинності з 10 квітня 2022 року.



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