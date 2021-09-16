Зеленський створив робочу групу з мінімізації загроз від "Північного потоку-2"

Про це повідомляє ОПУ.

"У зв'язку з будівництвом магістральних газопроводів в обхід України та безпековими викликами у сфері енергетики, зокрема реалізацією проекту "Північний потік – 2", який містить прямі загрози національній безпеці та безпеці всього регіону, президент Володимир Зеленський 16 вересня підписав розпорядження № 545/2021-рп, яким утворив робочу групу з напрацювання пропозицій щодо нейтралізації відповідних ризиків", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, робоча група має підготувати пропозиції щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для держави від спорудження газогонів і напрацювати пропозиції щодо зменшення окремих загроз у безпековій та енергетичній сферах.

Цим розпорядженням президент також затвердив персональний склад робочої групи, яку очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До її складу, зокрема, увійшли голова Служби безпеки України Іван Баканов, голова правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, міністр енергетики Герман Галущенко, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Згідно з документом, керівник робочої групи у разі потреби може вносити зміни до її складу та залучати до роботи представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань, а також незалежних експертів.

6 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що газопровід "Північний потік-2" має запрацювати найближчими днями.

Компанія Nord Stream 2 AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2", повідомила про завершення зварення труб газогону.

Згодом, стало відомо, що російський "Газпром" планує почати постачання блакитного палива газопроводом "Північний потік -2" з 1 жовтня.

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