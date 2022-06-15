Зеленський: світ захоплюється і хоче вчитись у наших захисників і захисниць

Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

"Оборону на Донбасі ми тримаємо. І, до речі, в усіх міжнародних контактах я чую захоплення діями наших захисників і наших захисниць. Світ справді хоче вчитися в українців того, як воювати і як перемагати. За 112 днів цієї війни українська армія довела, що хоробрість і мудрість на полі бою разом з умінням тактично переграти ворога дають значний результат, навіть попри суттєву перевагу російської армії в кількості солдатів і техніки. Звичайно, ми зробимо все, щоб перекрити ці їхні поки що переваги. Кожного дня я борюся за отримання Україною потрібної зброї й потрібної техніки", - сказав президент України Володимир Зеленський.

15 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна близька до статусу "кандидат в ЄС", як ніколи раніше.

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