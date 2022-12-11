Зеленський та Ердоган обговорили можливе розширення "зернового коридору"
Президент України Володимир Зеленський обговорив із Президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом можливе розширення "зернового коридору"
Про це він повідомив у telegram.
"Продовжив діалог із Президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Подякував за прихисток для українських дітей та за сотні генераторів для наших міст. Відзначив підтримку Туреччиною української ініціативи Grain From Ukraine. Також обговорили подальшу роботу й можливе розширення "зернового коридору", – зазначив Зеленський у дописі.
- 9 грудня амбасадорка США Бріджит Брінк заявила, що Сполучені Штати Америки та країни G7 підтримують формулу миру, представлену президентом України Зеленським, та наголосила, що цей план міг би стати потенційним вирішенням війни з РФ.
- Раніше, 9 грудня, Зеленський обговорив із прем'єром Британії співпрацю в обороні та енергетичну ситуацію в Україні.
- 11 грудня Зеленський провів розмову з Макроном напередодні онлайн-саміту G7.
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