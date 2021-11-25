Зеленський та Меркель обговорили нарощування Росією військ на сході України і кризу на кордонах ЄС
У четвер, 25 листопада, президент України Володимир Зеленський та в. о. канцлера Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Зеленський та Меркель обговорили безпекову ситуацію на кордоні України, зокрема інформацію про нарощування Російською Федерацією військ. Співрозмовники погодились, що міжнародна спільнота повинна координувати зусилля, щоб протидіяти агресії РФ та продовжувати санкційний тиск.
Крім того, Зеленський поінформував Меркель про дії України у спробі мирного врегулювання збройного конфлікту на сході. Співрозмовники наголосили на важливості продовження роботи в "нормандському" форматі.
Також лідери України та Німеччини обговорили кризу на кордонах Білорусі та ЄС, погодившись, що у цій ситуації потрібно налагоджувати спільні українсько-європейські дії, щоб міграційна криза не використовувалася для дестабілізації ситуації в регіоні.
- Нагадаємо, у середу, 24 листопада, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Співрозмовники обговорили "Північний потік-2", санкції проти РФ і ситуацію на кордоні з Білоруссю.
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