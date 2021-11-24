Зеленський обговорив із Дудою "Північний потік-2", санкції проти РФ і ситуацію на кордоні з Білоруссю
У середу, 24 листопада, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Польщі Анджеєм Дудою
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Глави держав обговорили ситуацію на європейсько-білоруському кордоні і констатували, що на ЄС здійснюється гібридна атака.
Крім того Зеленський поінформував Дуду про ситуацію на українсько-російському кордоні і наголосив на тому, що міжнародна спільнота повинна надалі чинити санкційний тиск на Росію, щоб допомогти Україні відновити суверенітет і територіальну цілісність.
В ОП зазначили, що президенти обох країн багато уваги приділили "Північному потоку-2".
"Глави Української та Польської держав були одностайні в оцінках "Північного потоку - 2" як насамперед безпекової загрози для всієї Європи", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, Зеленський назвав газопровід "стратегічною зброєю в руках РФ" і повторно наголосив на важливості санкцій від європейських партнерів.
- Нагадаємо, високопосадовець однієї з європейських інституцій повідомив, що РФ із великою імовірністю припинить транзит газу через Україну після запуску газогону "Північний потік-2".
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