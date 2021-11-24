Зеленський обговорив із Дудою "Північний потік-2", санкції проти РФ і ситуацію на кордоні з Білоруссю

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Глави держав обговорили ситуацію на європейсько-білоруському кордоні і констатували, що на ЄС здійснюється гібридна атака.

Крім того Зеленський поінформував Дуду про ситуацію на українсько-російському кордоні і наголосив на тому, що міжнародна спільнота повинна надалі чинити санкційний тиск на Росію, щоб допомогти Україні відновити суверенітет і територіальну цілісність.

В ОП зазначили, що президенти обох країн багато уваги приділили "Північному потоку-2".

"Глави Української та Польської держав були одностайні в оцінках "Північного потоку - 2" як насамперед безпекової загрози для всієї Європи", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Зеленський назвав газопровід "стратегічною зброєю в руках РФ" і повторно наголосив на важливості санкцій від європейських партнерів.