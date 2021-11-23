Високопосадовець ЄС: Росія відріже Україну від транзиту газу, коли "Північний потік-2" запрацює

Про це європейський посадовець сказав у коментарі "Радіо Свобода" на умовах анонімності.



"Ось моя особиста думка - відтоді, як президент США Джо Байден домовився з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель щодо добудови "Північного потоку-2", стало очевидно: коли одного дня російський газогін запрацює, Росія відріже Україну від транзиту газу, і до цього потрібно готуватися", - сказав співрозмовник видання.



Водночас посадовець зазначив, що європейські інституції зацікавлені у збереженні транзиту Україною.



"Європейські інституції робитимуть усе можливе для збереження транзиту разу через Україну, оскільки це найкоротший та найдешевший шлях. Робитимуть усе для того, щоб Україна залишалася транзитною державою. Україна також робитиме все від неї залежне", - сказав посадовець.



За його словами, ЄС "застосовуватиме весь свій вплив на Росію" для збереження транзиту газу через Україну.



Крім того, європейський посадовець пов'язав рекордні ціни на газ із штучним впливом Росії. Також він відзначив такі чинники подорожчання енергоносія, як торговельна війна між Австралією та Китаєм і зміна погоди в низці регіонів світу.



"Але вплив Кремля є очевидним", - наголосив високопосадовець ЄС.



Співрозмовник видання додав, що рекордні ціни на енергоресурси вже погіршили добробут громадян у всій Європі.

Нагадаємо, компанія Nord Stream 2 AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2", повідомила про завершення зварення труб газогону.

Федеральне агентство Німеччини Bundesnetzagentur почало процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2", процес може зайняти до чотирьох місяців.

Сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2", окрім німецького регулятора, має погодити Єврокомісія.

Раніше Юрій Вітренко заявляв, що Росія штучно поглиблює дефіцит газу на європейському ринку і веде шантаж заради запуску газопроводу "Північний потік-2".

Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль попередила про ризик запуску російського газопроводу "Північний потік-2" без сертифікації у ЄС.

22 листопада США розширили санкційний список проти учасників проєкту "Північний потік-2". Американські санкції застосовані до восьми осіб і 17 суден згідно з законом PEESA щодо газогону.