Зеленський: терміни завершення війни залежать від РФ і бажання Заходу озброювати і зміцнювати Україну

Про це він зазначив у відеозверненні під час виступу на Українському сніданку у Давосі, повідомляє Еспресо.TV.

"Думаю, це залежить від деяких конкретних речей. Перш за все від бажання різних сторін, бажання об'єднаного Заходу щодо фінансової міцності і озброєння України. І бажання Заходу не боятися воювати з Російською Федерацією в цій гібридній війні, по-різному – не своїми людьми. Також це залежить від бажання Російської Федерації" – пояснив у відеозверненні Зеленський.

Крім того гарант зазначив, що війна у будь-якому випадку закінчиться. Головне питання полягає в тому, з ким Україна буде домовлятись.

"Ця війна у будь-якому разі закінчиться. Є військова частина, після військової частини у будь-якому разі буде мирний процес, буде стіл переговорів, точно буде мир. Питання, з яким президентом рф домовлятиметься Україна. І це також залежить від бажання вже діючого президента Росії", – сказав він.