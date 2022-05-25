Зеленський: терміни завершення війни залежать від РФ і бажання Заходу озброювати і зміцнювати Україну
Президент Зеленський розповів про те, коли може закінчитись війна, а також, коли Україна зможе повернутися до переговорів з Росією
Про це він зазначив у відеозверненні під час виступу на Українському сніданку у Давосі, повідомляє Еспресо.TV.
"Думаю, це залежить від деяких конкретних речей. Перш за все від бажання різних сторін, бажання об'єднаного Заходу щодо фінансової міцності і озброєння України. І бажання Заходу не боятися воювати з Російською Федерацією в цій гібридній війні, по-різному – не своїми людьми. Також це залежить від бажання Російської Федерації" – пояснив у відеозверненні Зеленський.
Крім того гарант зазначив, що війна у будь-якому випадку закінчиться. Головне питання полягає в тому, з ким Україна буде домовлятись.
"Ця війна у будь-якому разі закінчиться. Є військова частина, після військової частини у будь-якому разі буде мирний процес, буде стіл переговорів, точно буде мир. Питання, з яким президентом рф домовлятиметься Україна. І це також залежить від бажання вже діючого президента Росії", – сказав він.
- Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україну влаштовує політика Китаю щодо війни з Росією
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