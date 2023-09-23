Зеленський у Любліні вручив держнагороди кореспондентці Еспресо Б'янці Залевській та медику-волонтеру
Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди громадянам Польщі: кореспондентці Еспресо Б'янці Залевській та медику-волонтеру Даміну Дуді
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Журналістку Б’янку Залевську Зеленський нагородив орденом княгині Ольги ІІ ступеня, а медика-волонтера Даміана Дуду орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Він відзначив їхній вагомий особистий внесок у підтримання державного суверенітету, територіальної цілісності України та зміцнення українсько-польської співпраці.
"Те, що ви робите, – велика праця – допомагати, підтримувати українців на фронті, які реально захищають не тільки Україну, а й, я вважаю, Європу, весь світ, наші спільні цінності", - зазначив президент під час нагородження.
Зеленський додав, що вдячний також усьому польському народові, який продовжує допомагати українцям.
"Я пишаюся тим, що в України є таке сильне сусідство. Я вам хочу подякувати. Я хочу подякувати всьому польському народові, всім людям, які з перших днів відкривали свої сім’ї, свої домівки, відкривали себе й допомагали. Я вважаю, що будь-які виклики на нашому спільному шляху – це ніщо порівняно з тим, що є така міцність між нашими людьми", - додав президент.
Довідково. Журналістка TVN Discovery Poland та спеціальна кореспондентка Еспресо Б’янка Залевська з 2014 року працювала в зоні АТО на Донбасі, де отримала важке поранення. Як волонтер збирала й передавала в Україну гуманітарну допомогу. З початком повномасштабної війни РФ проти України надала значну допомогу підрозділам Збройних Сил України, як волонтер допомагала в транспортуванні важкохворих дітей до шпиталів Республіки Польща.
Медик-рятувальник Даміан Дуда зібрав команду медиків, які власним коштом закуповували необхідні медичні препарати та приїздили в Україну, щоб надавати екстрену медичну допомогу й евакуйовувати до стабілізаційного пункту воїнів, поранених на лінії фронту. Також він створив фонд, із якого фінансується закупівля медикаментів для команд медиків-волонтерів в Україні.
- Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська нагородили українців відзнакою "Національна легенда" у День Прапора. Глава держави сказав, що це вдячність людям за їхню відданість.
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