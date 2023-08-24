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Головна Культура Тарас Петриненко, Дмитро Коцюбайло, Альбіна Дерюгіна: Зеленський вручив відзнаку "Національна легенда України"

Тарас Петриненко, Дмитро Коцюбайло, Альбіна Дерюгіна: Зеленський вручив відзнаку "Національна легенда України"

24 серпня, 2023 четвер
15:02
Культура На фото: нагородження

Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська нагородили українців відзнакою "Національна легенда" у День Прапора. Глава держави сказав, що це вдячність людям за їхню відданість

Про це інформують на сайті Офісу президента України.

"Вдячність за те, що ви прославляєте, прославляли нашу державу, нашу історію. За те, що ви сьогодні працюєте, служите, бороните нашу державу, наші кордони. Ми вам за це надзвичайно вдячні. Знайте, що вас високо цінують. Весь народ вам вдячний – я з упевненістю це кажу. Слава вам і слава Україні!" – наголосив Зеленський.

Список лауреатів відзнаки "Національна легенда України"

Дмитро (Да Вінчі) Коцюбайло – молодший лейтенант, командир 1-го ОМБ "Вовки Да Вінчі" ЗСУ, який із 2014 року брав активну участь у боях. Перший доброволець, якому присвоєно звання Героя України посмертно. 7 березня 2023 року захисник загинув під час оборони Бахмуту.

Андрій Сірко – нейрохірург, керівник центру церебральної нейрохірургії Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова. Особисто провів понад 700 надскладних операцій, які стали порятунком для військовослужбовців.

Ірина Гук – волонтерка, керівниця фонду Leleka Foundation, яка з 2014 року займається тактичною медициною, а саме постачанням критично важливих медичних засобів для захисників України та цивільних.

На фото: нагородження

Фото: Офіс президента України

Фумінорі Цучіко – японський волонтер, який з початком повномасштабного вторгнення РФ приїхав в Україну, щоб підтримати тих, хто був вимушений жити в харківському метро, переховуючись від обстрілів. Чоловік за власні кошти відкрив кафе, де організував щоденне безкоштовне харчування для людей.

Альбіна Дерюгіна (посмертно) – тренерка з художньої гімнастики, заслужений тренер України, Герой України. Створила в Києві школу художньої гімнастики «Школа Дерюгіних», яка набула світової популярності. Дерюгіна виховала низку олімпійських чемпіонок, чемпіонок світу та Європи.

Андрій Цаплієнко – журналіст, воєнний кореспондент, ведучий і сценарист. З 2014 року займається фільмуванням ексклюзивних матеріалів про війну в Україні. 25 березня 2022-го чоловік отримав поранення під час виконання редакційного завдання в Чернігівській області. Нагороджений орденом "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів.

Володимир Летенко – енергетик із Краматорська, інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу. Внаслідок влучання ракети в газову трубу сталася пожежа на газогоні, що веде до газорозподільної станції Вуглегірської ДРЕС. Стовп вогню сягав понад 100 метрів. Володимир під обстрілами зупинив викид газу і врятував життя людей. Також брав участь у розмінуванні Харківщини.

Тарас Петриненко – музикант, співак, композитор, поет, народний артист України. Автор пісні "Україна", яка стала своєрідним неофіційним гімном нашої держави.

На фото: нагородження

Фото: Офіс президента України

Відзнакою "Національна легенда України" президент нагороджує громадян, які мають значні заслуги у різних сферах національного життя - економіці, науці, освіті, культурі, мистецтві, спорті, охороні здоров’я, а також у благодійності та громадянстві. Це також нагорода за особистий вклад у незалежність України, її державну цілісність, оборону Батьківщини та службу українському народові.

  • Також 22 серпня 2022 року Зеленський нагородив 8 лауреатів премії "Національна легенда України", які стали на захист держави та відзначилися здобутками під час російської війни в Україні. 
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