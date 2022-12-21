The Guardian:

У фокусі британського видання – візит 21 грудня президента Зеленського до США, що став першою поїздкою за межі України за 300 днів війни. Зазначається, що український лідер відвідає Білий дім перед виступом на спільній сесії Конгресу.

reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив додаткову військову допомогу Україні в розмірі 1,85 мільярда доларів, включаючи систему ППО Patriot, повідомляє видання. Слід додати, що навчатимуть американці українських військових керувати системою в третій країні.

Медіа аналізує візит Зеленського до США, називаючи мету такого протистояти новій опозиції. Зазначається, що український президент використає запрошення Байдена для зміцнення альянсу, оскільки деякі високопосадовці у США критикують величезні пакети допомоги для війни в Україні.

Також повідомляється, що США розглядають офіційне визнання Росії "державою-агресором", а законодавці чекають схвалення пропозиції від Володимира Зеленського під час його виступу в Конгресі ввечері 21 грудня.

Водночас у Кремлі заявили, що поїздка Зеленського до Вашингтона нічого доброго не принесе і Росія не бачить шансів на мирні переговори з Києвом, пише видання. Як заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, продовження поставок західної зброї в Україну призведе до "поглиблення" конфлікту.

Під час зустрічі з вищим військовим керівництвом в Москві 21 грудня Путін пообіцяв надати своїй армії все, про що вона попросить, оскільки війна в Україні вступає в 11-й місяць, пише британське видання. Російський президент заявив, що "обмежень у фінансуванні" військових немає. Очікується, що Росія збільшить військові витрати протягом наступних двох років, адже вона готується до тривалої та дорогої війни.

Для прочитання пропонуються також історії українських біженців в Австралії, як сім'ї готуються святкувати Різдво далеко від дому.

The New York Times:

Американське видання пише про приїзд Володимира Зеленського до Вашингтона, де він зустрінеться з президентом Байденом та виступить на спільній сесії Конгресу. Це перша поїздка українського лідера, коли він покинув країну від початку російського вторгнення у лютому.

Очікується, що президент Володимир Зеленський розповість у Вашингтоні про роль США у "зміцненні стійкості та оборони" України, причому на порядку денному будуть загрози Росії. Також йдеться про те, що глава держави намагатиметься вийти за рамки партійної політики США та проситиме для України більш потужну високоточну зброю. При цьому журналісти зазначають, що на Зеленського чекає важка боротьба з багатьма членами Палати представників від республіканської партії.

reuters

Крім того, повідомляється і про виділення 1,8 млрд доларів США негайної допомоги Україні, що включає найсучаснішу американську систему протиповітряної оборони наземного базування, включаючи батареї ракет Patriot. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що поставки нової американської зброї призведуть "до загострення конфлікту" і "не віщують нічого доброго для України".

Журналісти NT пишуть, що Зеленський роками був вплутаний у політику США, хоча й не через власні дії, а почалося все від Трампа. Щодо неочікуваної поїздки до Сполучених Штатів, у виданні кажуть, що цей візит Зеленського був у таємниці, як і загалом його місце перебування та схема пересування від початку повномасштабної війни.

Видання зазначає, що президент РФ Володимир Путін наказав російським військовим подолати проблеми з обладнанням на полі бою та погодився на збільшення чисельності збройних сил країни. Це є його останньою спробою показати світові, що він не має наміру здаватися у війні проти України.

Також видання пише про візит соратника Путіна Медвєдєва до Китаю, де зустрівся з його лідером Сі Цзіньпіном та обговорювали співпрацю країн на тлі поглиблення міжнародної ізоляції Росії. При тому зауважується, що Китай все ж не бажає відкрито підтримувати військові дії Росії в Україні, утримуючись від постачання зброї або активно допомагаючи зусиллям Москви обійти західні санкції.

The Washington Post:

Візит президента Зеленського до США, його зустріч з Байденом та виступ у Конгресі також опинилися у центрі уваги американського видання. Згадується поїздка українського глави до прифронтового Бахмута напередодні, також йдеться, що спікерка Палати представників Ненсі Пелосі розіслала лист своїм колегам, у якому закликала їх бути присутніми фізично на засіданні в середу ввечері.

Видання також пише, що адміністрація Байдена оголосила про надання Україні найдосконалішої зброї протиповітряної оборони у своєму арсеналі – ракетні системи Patriot, які увійдуть до нового пакету допомоги вартістю майже 2 млрд доларів.

Повідомляється, що відповідно до опитування Economist-YouGov, опублікованого цього місяця, більшість американців сприймають президента України Володимира Зеленського прихильно.

Медіа зазначає, що лідери республіканців у Палаті представників закликають своїх членів виступити проти двопартійного законопроекту про витрати на фінансування всіх державних департаментів і агенцій, який також включає 44 мільярди доларів допомоги Україні. Водночас лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл недвозначно закликав сенаторів схвалити нову допомогу Україні, включену до загального бюджету витрат, неодноразово наголошуючи, що допомога Україні є не лише моральною, це правильно, але це найкраще служитиме інтересам Америки.

president.gov.ua

Крім того, американське ЗМІ пропонує дослідження про те, що жінки в Україні стикаються з перешкодами для служби в армії. Журналісти зауважують, що хоча з 2014 року кількість жінок в українській армії збильшилася, їх все ж не допускають до виконання бойових завдань на передовій.

BBC:

Фокусна новина цього видання, як і більшості світових ЗМІ, – поїздка Зеленського до США, що стала першим закордонним візитом глави воюючої держави від початку російського вторгнення у лютому.

У Білому домі підтвердили, що нададуть Україні ракетний комплекс Patriot, що будуть включені у новий пакет допомоги на майже 2 млрд доларів. Також Зеленський виступить перед Конгресом та проведе низку зустрічей.

Видання аналізує, хто з країн світу допомагає Україні та яку бойову техніку надає. Загалом озброєння вже надали 30 держав, адже війна в Україні затягується на зимовий період.

Російський президент Володимир Путін заявив, що Росія не винна у війні в Україні, додавши, що обидві країни "розділяють трагедію". А конфлікт є результатом "політики третіх країн", зазначає ЗМІ.

CNN:

Головний меседж у висвітленні російсько-української війни американським виданням 21 грудня стала поїздка Володимира Зеленського до США. Медіа аналізує, чому несподіваний візит українського президента має величезне значення, кажучи, що ця поїздка підсилить роль Америки як арсеналу демократії в запеклій війні за виживання України та надішле приголомшливий публічний докір президенту РФ Володимиру Путіну. Крім того, перша поїздка Зеленського за межі України після вторгнення Росії в лютому підкреслює історичну роль президента Джо Байдена у відродженні західного альянсу. Американські журналісти також порівнюють візит українського президента з прибуттям Черчиля до Вашингтона 81 рік тому, зазначаючи, що Зеленський йде слідами британського прем'єр-міністра.

Також пропонується аналіз пакету допомоги, про який оголосили в адміністрації Байдена, зокрема, що у нього може увійти та як це може вплинути на війну в Україні.

Видання також вважає, що поїздка Зеленського до Вашингтона знаменує перемогу у піар-війні з Путіним. Коли український президент використав ЗМІ, щоб стати постійною фігурою на екранах у всьому світі, російський президент, колишній майстер пропаганди, керує власною програмою через контрольовані державні ЗМІ РФ.

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Водночас у Кремлі заявили, що Москва не бачить шансів на мирні переговори між Росією та Україною і що західні країни здійснюють нові поставки зброї Києву "призводять до загострення конфлікту", пише видання.

Крім того, російський президент сказав, що зусилля з мобілізації повинні бути модернізовані та оцифровані після того, як "часткова мобілізація" восени викликала проблеми.

Окрім того, на інтернет-шпальтах CNN повідомляється, що адміністрація Байдена створила велику робочу групу для розслідування того, як американські та західні компоненти, включно з мікроелектронікою американського виробництва, потрапляють у безпілотники іранського виробництва, сотні яких Росія запускає по Україні.

Також видання пише, що голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі у четвер, 22 грудня, прибуде до Москви, щоб обговорити ядерну безпеку на Запорізькій атомній електростанції на півдні України.

Журналісти зазначають, що ввечері 21 грудня знакові місця по всьому світу вимкнуть світло на знак солідарності з Україною. Відома лондонська арка стадіону Wembley, Колізей у Римі, Сіднейський оперний театр і Сі-Ен-Тауер у Торонто о 20:00 (за місцевим часом) будуть без освітлення.

Politico:

Видання пропонує аналіз про те, чого хоче український лідер Зеленський, але що навряд чи отримає від президента США Байдена, зазначаючи, що обидва хочуть зміцнити підтримку України майбутнім Конгресом США, хоча у них дещо різні цілі.

Разом з тим, колишній прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні – через кілька годин після того, як Україна підтвердила, що її президент Володимир Зеленський прямує до Вашингтона, щоб відвідати свого американського колегу Джо Байдена, зауважують у виданні.

Повідомляється, що Росія заявила про посилення військової присутності у північно-західних частинах країни у відповідь на заявки Швеції та Фінляндії приєднатися до НАТО. Водночас Путін пообіцяв досягти цілей війни Кремля проти України, незважаючи на низку невдач для російських військ, які змусили Москву вивести війська з багатьох українських регіонів.

Також журналісти пишуть, що українська церква вперше дозволила святкувати Різдво 25 грудня. Цей дозвіл на зміщення дати святкування Різдва може посилити розрив між двома ворогуючими церквами країни, одна з яких пов’язана з Москвою.

новорічна ялинка в Києві, фото: gettyimages

Gazeta Wyborcza:

Польське видання називає візит Зеленського до США історичною подією, зауважуючи, що ця несподівана поїздка є сигналом не тільки для Володимира Путіна.

Польське медіа повідомляє, що Ченстоховський політехнічний університет збирає металеві банки, з яких буде виготовляти окопні свічки для українських воїнів. Таку ініціативу організували українські випускники вишу.

Також журналістка видання розповідає історії українців про те, як на початку великої війни родичі в Росії казали, що Україна має швидко здатися, щоб уникнути зайвих жертв. Зараз же вони закуповують засоби цивільного захисту та облаштовують підвал на випадок українських обстрілів. Люди в Росії бояться сказати слово "війна", але мобілізація змінює їхні погляди.

У контексті поїздки президента РФ Путіна до Білорусі та його зустрічі зі своїм візаві Лукашенком 19 грудня видання пропонує інтерв'ю з доктором Мацеєм Мільчановським, який є експертом з питань безпеки в Університеті Жешува. На його думку, Путін хоче закликати президента РБ Лукашенка до порядку та змусити його усвідомити, що йде війна, в якій його руки закривавлені і немає шляху назад.

Також опублікована стаття Тімоті Гартона Еша, який говорить чому настав кінець "русскому миру". Він зазначає, що будучи в Україні, зрозумів, що найбільша загроза – це не Захід, а саме Путін. А імперська війна Кремля відштовхнула всю колишню імперію від російської культури та мови.

Окрім того, повідомляється, у межах акції солідарності "Година за Україну" у Польщі вимкнуть підсвічуваннямоста Пілсудського у Торуні. Також у Бидгощі на годину вимкнуть підсвічування ратуші на площі Старий Ринок, пілон Університетського мосту та Млини Ротера.

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