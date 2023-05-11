Зеленський утворив дві нові військові адміністрації в Херсонській області
Указом президента України Володимира Зеленського створено дві нові військові адміністрації в населених пунктах Херсонської області
Про це йдеться в указі №268/2023 очільника держави на сайті ОПУ.
Нові військові адміністрації перебувають на території тимчасово окупованої Херсонської області. Йдеться про Скадовськ і село Виноградове.
Указ передбачає створення:
- Виноградівську сільську військову адміністрацію Херсонського району Херсонської області
- Скадовську міську військову адміністрацію Скадовського району Херсонської області
Крім того, Зеленський доручив Генштабу ЗСУ, Херсонській ОДА здійснити відповідно до закону "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.
Указ набув чинності з 10 травня.
Зазначимо, Скадовськ був окупований російськими військами в лютому 2022 року. За даними Генштабу, у листопаді, після звільнення Херсона, окупаційна адміністрація була перенесена до цього міста.
- У грудні президент створив у Херсонській області ще чотири місцеві військові адміністрації та призначив їх очільників. Йшлося про Білозерську, Музиківську, Присиваську та Тавричанську військові адміністрації.
- 5 травня повідомлялося, що на тимчасово захоплених територіях Херсонської області рашисти готують евакуацію колаборантів на випадок українського контрнаступу.
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