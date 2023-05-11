Про це йдеться в указі №268/2023 очільника держави на сайті ОПУ.

Нові військові адміністрації перебувають на території тимчасово окупованої Херсонської області. Йдеться про Скадовськ і село Виноградове.

Указ передбачає створення:

Виноградівську сільську військову адміністрацію Херсонського району Херсонської області

Скадовську міську військову адміністрацію Скадовського району Херсонської області

Крім того, Зеленський доручив Генштабу ЗСУ, Херсонській ОДА здійснити відповідно до закону "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.

Указ набув чинності з 10 травня.

Зазначимо, Скадовськ був окупований російськими військами в лютому 2022 року. За даними Генштабу, у листопаді, після звільнення Херсона, окупаційна адміністрація була перенесена до цього міста.