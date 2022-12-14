Про це йдеться на сайті очільника країни.

Відповідно до Указу Президента України №865/2022 у Херсонській області створено:

Білозерську селищну військову адміністрацію Херсонського району Херсонської області;

Музиківську сільську військову адміністрацію Херсонського району Херсонської області;

Присиваську сільську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області;

Тавричанську сільську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області.

"Постановляю Генеральному штабу Збройних Сил України, Херсонській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій", - йдеться в документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування, а саме сьогодні - 14 грудня.

Крім того, у розпорядженнях №326, №325, №324 та №323 Зеленський призначив голів цих військових адміністрацій.

Очільником Білозерської селищної військової адміністрації став Ігор Острівний.

Ігор Підгородецький призначений начальником Музиківської сільської військової адміністрації.

Олена Пелешок буде головою Присиваської сільської військової адміністрації.

Начальницею Тавричанської сільської військової адміністрації визначили Тетяну Ющенко.

9 листопада президент Володимир Зеленський підписав указ про створення 4 військових адміністрацій у Херсонській області. А 10 листопада призначив керівників трьох новоутворених військових адміністрацій у Каховці, Голій Пристані та Хрестівці Херсонської області.

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