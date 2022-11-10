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Президент призначив очільників трьох військових адміністрацій на Херсонщині

10 листопада, 2022 четвер
20:59
Суспільство Херсонська область

Президент Володимир Зеленський призначив керівників трьох новоутворених військових адміністрацій у Каховці, Голій Пристані та Хрестівці Херсонської області

Про це йдеться в розпорядженнях президента України №295, №293 та №294, на офіційному сайті ОПУ.

Очільником Каховської міської військової адміністрації призначили Віталія Немерця.

Начальницею Голопристанської міської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області стала Світлана Лінник. 

Олександр Скоробогатов буде головою Хрестівської сільської військової адміністрації Каховського району.

Указ президента України Володимира Зеленського чинний від сьогодні, 10 листопада.

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Президент України
Херсонщина
війна з Росією
Каховка
Володимир Зеленський
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