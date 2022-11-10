Президент призначив очільників трьох військових адміністрацій на Херсонщині
Президент Володимир Зеленський призначив керівників трьох новоутворених військових адміністрацій у Каховці, Голій Пристані та Хрестівці Херсонської області
Про це йдеться в розпорядженнях президента України №295, №293 та №294, на офіційному сайті ОПУ.
Очільником Каховської міської військової адміністрації призначили Віталія Немерця.
Начальницею Голопристанської міської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області стала Світлана Лінник.
Олександр Скоробогатов буде головою Хрестівської сільської військової адміністрації Каховського району.
Указ президента України Володимира Зеленського чинний від сьогодні, 10 листопада.
- 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
- Учора Зеленський підписав указ про створення 4 військових адміністрацій у Каховці, Голій Пристані, Долматівці та Хрестівці Херсонської області
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