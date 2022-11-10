Про це йдеться в розпорядженнях президента України №295, №293 та №294, на офіційному сайті ОПУ.

Очільником Каховської міської військової адміністрації призначили Віталія Немерця.

Начальницею Голопристанської міської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області стала Світлана Лінник.

Олександр Скоробогатов буде головою Хрестівської сільської військової адміністрації Каховського району.