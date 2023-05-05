На Херсонщині окупанти продовжують готуватись до екстреної евакуації на випадок контрнаступу ЗСУ
На тимчасово захоплених територіях Херсонської області рашисти готують евакуацію колаборантів на випадок українського контрнаступу
Про це інформує Центр нацспротиву.
Зокрема в Запорізькій області російські окупанти вже розробили план евакуації працівників псевдоадміністрації та членів їхніх сімей до півострова Крим.
Аналогічна ситуація на тимчасово окупованій Херсонщині. Там більшість колаборантів з населених пунктів на косі Арабатська стрілка вже покинули регіон.
У Криму ж російська влада почала процес створення запасів води й продуктів через ймовірність блокування півострова та південної частини Херсонської області.
Водночас окупанти готують попередній план евакуації працівників Росатому на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі.
- Раніше начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк анонсувала "сезон бавовни" в Криму.
- А начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що якщо тимчасово окупований півострів Крим звільнять раніше, ніж Донбас, то війна триватиме далі.
- Пізніше очільник меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в етері Еспресо відзначив, що росіяни кардинально збільшили охорону Кримського мосту як на виїзді з тимчасового окупованого Криму, так і з боку РФ.
- Загалом на півострові загарбники незаконно утримують 168 кримських політв'язнів і близько 20 мешканців півдня України.
- У тимчасово окупованому Криму загарбники продовжують посилювати заходи з виявлення українського підпілля, зокрема, провели рейди у пошуках партизанів.
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