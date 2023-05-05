Про це інформує Центр нацспротиву.

Зокрема в Запорізькій області російські окупанти вже розробили план евакуації працівників псевдоадміністрації та членів їхніх сімей до півострова Крим.

Аналогічна ситуація на тимчасово окупованій Херсонщині. Там більшість колаборантів з населених пунктів на косі Арабатська стрілка вже покинули регіон.

У Криму ж російська влада почала процес створення запасів води й продуктів через ймовірність блокування півострова та південної частини Херсонської області.

Водночас окупанти готують попередній план евакуації працівників Росатому на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі.