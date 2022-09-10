Про це Зеленський сказав під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської Стратегії.

Російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій, впевнений Володимир Зеленський.

"Ми хочемо закінчити війну, але змінився простір, можливості. Суспільство не хоче говорити з терористами. Хоча навіть із терористами можна спілкуватися, бо вони знають, чого хочуть", – сказав президент України.

За словами Зеленського, немає певності, що росіяни дотримуватимуться своїх обіцянок.

"Я вважаю, що не будуть. Ніхто не вірить. Вони нерукостислі. Щоб ми могли відкрити з ними дипломатичний коридор, вони мають показати політичну волю, що вони готові віддати назад чужу землю. Тоді ми можемо говорити принаймні про якісь коридори, які відкривають ті чи інші дипломатичні кроки", – пояснив президент України Володимир Зеленський.

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