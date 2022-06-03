"Ви на передовій, як і військові": Зеленський відвідав Національний інститут хірургії імені Шалімова, де лікують захисників України
Володимир Зеленський відвідав ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова" та привітав медпрацівників із 50-річчям закладу
Про це повідомляють на офіційному сайті Офісу президента України.
Під час візиту Зеленський оглянув приміщення відділення ендоскопічної хірургії та реанімації й ознайомився з методикою проведення трансплантації та лікування політравм. Крім того, президент висловив подяку медпрацівникам за їхню титанічну працю та врятовані життя пацієнтів.
Президент також відвідав українських військовослужбовців, які зазнали поранень у боях із російськими загарбниками та нині проходять курс лікування в інституті.
Крім того, Зеленський вручив працівникам закладу й медикам, які надавали допомогу цивільним під час збройної агресії Росії, державні нагороди та надав почесне звання "Заслужений лікар України".
"Хочу вам подякувати. Ви на такій же передовій, як і наші військові. Робите операції не тільки в хірургічних палатах, а й у польових шпиталях. Бажаю здоров’я вам і вашим сім’ям. Дякую, що бережете всіх нас", – сказав Зеленський.
Зазначається, що з перших днів бойових дій на Донбасі у 2014 році працівники інституту Шалімова приймають на лікування військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань. За останні 8 років працівники медзакладу надали допомогу понад 2 тис. військовослужбовців, з яких третина отримали бойові травми під час захисту України.
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