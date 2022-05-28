Зеленський відзначив понад 200 захисників державними нагородами

Про це він повідомив під час свого вечірнього звернення.

"Підписав сьогодні указ про нагородження наших військових. Державними нагородами відзначені 198 військовослужбовців Збройних Сил України, четверо з них посмертно. А також 27 військовослужбовців Головного управління розвідки", – повідомив президент.

Нагадаємо, у зверненні Зеленський наголошував, що Донбас буде українським.

26 травня Зеленський на зустрічі зі студентами Стенфорда заявив про першочергові потреби України, а також наголосив, що вони є потребами всього світу.

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