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Головна війна з Росією What matters most to me and why? Зброя, санкції, фінанси, трибунал і безпека: Зеленський на зустрічі зі студентами Стенфорда

What matters most to me and why? Зброя, санкції, фінанси, трибунал і безпека: Зеленський на зустрічі зі студентами Стенфорда

27 травня, 2022 п'ятниця
23:17
війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступив перед студентами Стенфордського університету і наголосив, що для нього зараз найважливіше

Відео зі зустрічі з'явилось на офіційному Telegram-каналі президента України.

Зеленський відповів на класичне питання Стенфордського університету "what matters most to you and why?", який українською означає "що для вас найважливіше?"

"Щоб навчатись у вашому університеті, потрібно написати есе у відповідь на нього, на це запитання. What matters most to me and why? Не знаю, чи відповідали колись на це запитання чинні президенти держави, що воює за свою свободу. Але ось моя відповідь. Прагматична. Зброя, яка дозволить подолати технічну і кількісну перевагу російської армії. Санкції, які дозволять зупинити потік грошей на російський терор. Фінанси, які дозволять Україні зберігати соціальну нормальність, поки триває війна. Блокування і конфіскація усіх російських активів, які є в іноземних юрисдикціях і які мають бути направлені на відбудову усього, що зруйнувала ця російська армія", - сказав президент.

За словами Володимира Зеленського, він також чекає на справедливий трибунал проти усіх воєнних злочинців, які убивали, катували, гвалтували і депортували українців.

"Оновлена дієва архітектура безпеки, яка не допустить таких нових воєн у світі. І обовʼязково – повне відновлення звичайного мирного життя в нашій країні. Щоб наші люди, наші студенти і студентки, як і ви зараз, могли спілкуватися вільно і в повній безпеці з президентами демократичних держав. Щоб українці і українки могли не думати, як і ви зараз, де бомбосховище. І щоб їм було не потрібно знати, як взагалі звучить сигнал повітряної тривоги", - йдеться у зверненні президента України.

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