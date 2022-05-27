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Війна з Росією: хроніка
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Донбас буде українським, - Зеленський

27 травня, 2022 п'ятниця
23:32
війна з Росією Зеленський

Навіть якщо Росія принесе туди страждання і руйнацію, ми відновимо кожне місто і кожну громаду

Про це президент України розповів у щоденному зверненні.

Як це й передбачалося, на Донбасі дуже і дуже важка ситуація. Окупанти намагаються хоча б до 100 днів війни досягнути тих цілей, які сподівалися реалізувати після 24 лютого, — сказав Зеленський. 

"Тому вони зосередили на Донбасі максимум артилерії, максимум резервів. Там і ракетні удари, і авіація. Захищаємо нашу землю так, як дає змогу наявний на сьогодні оборонний ресурс. І робимо все для того, щоб посилити його. Якщо окупанти думають, що Сєвєродонецьк буде їхнім, то вони помиляються. Донбас буде українським", - запевнив президент.

Навіть якщо Росія принесе туди страждання і руйнацію, ми відновимо кожне місто і кожну громаду, — обіцяє Зеленський. 

Він також повідомив, що 26 травня державними нагородами відзначено 198 військовослужбовців, четверо з них посмертно.

  • Нагадаємо, 26 травня Зеленський на зустрічі зі студентами Стенфорда заявив про першочергові потреби України, а також наголосив, що вони є потребами всього світу.

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