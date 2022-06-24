Зеленський відзначив державними нагородами 42 українських захисників
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 42 військових
Указ оприлюднили на сайті президента України.
За мужність і самовідданість державі нагороджено:
- Орденом Богдана Хмельницького І ступеня:
ЛІСОВОГО Олександра Васильовича — полковника
- Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня:
ЛЕВЕНЦЯ Ярослава Анатолійовича — солдата
МАКСИМЧУКА Петра Миколайовича — солдата
ТЕРТИШНИКА Юрія Юрійовича — молодшого лейтенанта
ШЕНДИБИЛА Віктора Володимировича — старшого лейтенанта
- Орденом "За мужність" ІІІ ступеня:
БІДЕНКА Сергія Олександровича — солдата
БОНДАРЕНКА Тимофія Артемовича — солдата
БУЄРОВА Євгенія Геннадійовича — солдата
БУТІВЧЕНКА Владислава Романовича — солдата
ВАРЕНИКА Артема Віталійовича — солдата
ГУБСЬКОГО Олександра Володимировича — солдата
ДЕНИСЕНКА Віктора Анатолійовича — солдата
ДЗЮБУ Володимира Володимировича — солдата
ДОРОЖКІНА Дениса Валерійовича — солдата
ЄРМАКОВА Олексія Сергійовича — солдата
КИСІЛЯ Євгена Володимировича — солдата
КОНОНЕНКА Анатолія Олександровича — солдата
КОСЯКА Яна Юрійовича — солдата
КРАВЧИКА Олега Геннадійовича — солдата
ЛИННИКА Олексія Костянтиновича — солдата
ЛИХОЛІТА Андрія Андрійовича — солдата
МАЛІЦЬКОГО Віталія Васильовича — солдата
МАСЛАКА Романа Костянтиновича — солдата
МАТВІЙЧУКА Андрія Володимировича — солдата
МІСЮКЕВИЧА Олександра Володимировича — солдата
МОЛІДА Павла Володимировича — солдата
ОСТАПЧУКА Юрія Миколайовича — солдата
САМОЙЛОВА Олександра Олександровича — солдата
СКІДАНА Віталія Сергійовича — молодшого сержанта
ТЕЛЬНОГО Дмитра Сергійовича — старшого солдата
ТІТОВА Віктора Олександровича — солдата
ЧАГОВЦЯ Олександра Сергійовича — солдата
ЧЕПЕЛЯ Владислава Анатолійовича — солдата
ШЕВЧЕНКА Ігоря Артемовича — солдата
ШЕМЕТОВА Георгія В’ячеславовича — солдата
ШИЯНА Анатолія Васильовича — солдата
ШОСТАЛЯ Євгена Андрійовича — солдата
ШУЄВА Дмитра Юрійовича — солдата
- Орденом Данила Галицького:
КІЄНКА Івана Юрійовича — старшого солдата
- Медаллю "За врятоване життя":
КНЯЖИЩУ Антона Олександровича — солдата
КРАВЦОВА Артура Михайловича — солдата
ЧЕРНИКА Олександра Анатолійовича — старшину.
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