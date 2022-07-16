Зеленський відзначив нагородами 242 українських воїни
15 травня президент України підписав указ №498/2022, про відзначення державними нагородами України 242 захисника, із них 43 - посмертно
Про це інформують на сайті президента України.
За особисту мужність і самовідданість, виявлену під час захисту України, її суверенітету та територіальної цілісності, а також вірність військовій присязі. Володимир Зеленський постановив:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
- АСПІДОВА Олексія Юрійовича — старшого лейтенанта
- БЕЗЗУБОВА Дмитра Вікторовича — старшого лейтенанта медичної служби
- ВУСА Сергія Віталійовича — капітана
- ГОРСЬКОГО Микиту Віталійовича — лейтенанта
- КОТОВА Віталія В’ячеславовича — капітана
- МЕЛЬНИЧУКА Олександра Володимировича (посмертно) — капітана
- ПАСТУХА Сергія Івановича — капітана
- ПОТУПЧИКА Дмитра Сергійовича — старшого лейтенанта
- РЕШЕТАРЯ Артура Вікторовича — майора
- РИБАЛКА Івана Сергійовича — старшого лейтенанта
- ТАРАСЕНКА Михайла Михайловича — лейтенанта
- ТКАЧОВА Михайла Івановича — підполковника
- ТКАЧУКА Валентина Івановича — майора
- ФЕЛОНЕНКА Дмитра Валентиновича — молодшого лейтенанта
- ХАНЯ Петра Сергійовича — майора
- ЧАЙКУ Володимира Володимировича — капітана
- ЧЕРКЕВИЧА Віталія Андрійовича — підполковника
Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня
- ДАВИДЕНКА Володимира Ігоровича (посмертно) — старшого матроса
- КУТУРГУ Вадима Анатолійовича (посмертно) — матроса
- МАР’ЯНЕНКА Сергія Віталійовича (посмертно) — матроса
- ОРЖИЄВСЬКОГО Миколу Володимировича (посмертно) — старшого матроса
- РУЧКІНА Олександра Андрійовича — солдата
- СВИРИДОВА Олега Олеговича (посмертно) — старшого матроса
- ТАНАСОВА Сергія Івановича — лейтенанта
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
- АГАФОНОВА В’ячеслава Миколайовича — капітана
- АНТОНОВА Олексія Вячеславовича — молодшого сержанта
- АШТРАФ’ЯНА Станіслава Івановича — солдата
- БІЛАНА Сергія Олександровича (посмертно) — солдата
- БІЛІЧЕНКА Максима Олеговича — молодшого сержанта
- БОЙКА Олександра Олександровича — старшого солдата
- БОЛЕДЗЮКА Миколу Мирославовича — молодшого сержанта
- БОРТНІКА Юрія Володимировича — старшого лейтенанта
- БУРИКА Станіслава Олександровича — солдата
- ВАСИЛЬЄВА Василя Васильовича (посмертно) — солдата
- ВАСИЛЬЄВА Євгена Миколайовича — солдата
- ВЕДМЕДЯ Олександра Миколайовича — капітана
- ВЕРЕМЕЙЧУКА Дмитра Сергійовича — солдата
- ВЕРЕМЕЯ Тараса Володимировича (посмертно) — солдата
- ВЕРПЕКУ Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
- ВНУКОВА Романа Олександровича (посмертно) — солдата
- ГЕНА Семена Наумовича — молодшого сержанта
- ГЕРАСИМЕНКА Івана Миколайовича — солдата
- ГЕТЬМАНА Сергія Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
- ДАВИДЕНКА Ігоря Анатолійовича (посмертно) — головного сержанта
- ДЕМИДОВА Артема Вадимовича — солдата
- ДЄДИКУ Сергія Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта
- ДЄМАКОВА Павла Ігоровича (посмертно) — сержанта
- ДМІТРІЄВА Андрія Едуардовича — солдата
- ДОВГАНЯ Віктора Івановича — солдата
- ДРОГУ Владислава Юрійовича (посмертно) — солдата
- ДУКАНИЧА Андрія Миколайовича (посмертно) — матроса
- ДУНАЄВА Євгена Олександровича — молодшого сержанта
- ЕВРІКОВА Валентина Андрійовича (посмертно) — солдата
- ЖАРКА Івана Івановича — солдата
- ЖДАНЮКА Василя Васильовича — солдата
- ЖУРАВЛЬОВА Олексія Леонідовича — солдата
- ЗАРВУ Юрія Олексійовича — старшого лейтенанта
- ЗАЯЦЯ Олега Костянтиновича — солдата
- ІВАНОВА Андрія Володимировича — солдата
- ІЛЬЧЕНКА Дмитра Віталійовича — лейтенанта
- КАРПОВА Олександра Володимировича — сержанта
- КАЧАНОВА Віктора Сергійовича — солдата
- КІРГАЧА Сергія Юрійовича — старшого солдата
- КОВАЛЕНКА Віктора Володимировича — солдата
- КОВАЛЕНКА Степана Олексійовича — солдата
- КОНОФОЛЬСЬКОГО Кирила Андрійовича — солдата
- КОЧНЄВА Вадима Леонідовича — солдата
- КРАВЧЕНКА Вадима Сергійовича (посмертно) — солдата
- КРАСНІКОВА Сергія Михайловича — солдата
- КРИШТАЛЯ Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
- КРИШТОФА Григорія Григоровича — старшого солдата
- КУРГАНСЬКОГО Максима Миколайовича — старшого лейтенанта
- КУРОВА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
- ЛЕОНТЕНКА Володимира Сергійовича — молодшого лейтенанта
- ЛЄПКОВА Романа Івановича — старшого солдата
- ЛЮБАРСЬКОГО Вадима Вікторовича — старшого солдата
- МАЛИГОНА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
- МАЛОГО Олександра Сергійовича — солдата
- МАМЕДОВА Олександра Натіговича — солдата
- МАЩЕНКА Вадима Олександровича — старшого солдата
- МИХАЙЛОВА Михайла Володимировича — лейтенанта
- МИЦАНА Володимира Володимировича (посмертно) — старшого солдата
- МІЗЕНКА Андрія Олександровича (посмертно) — солдата
- МІХЄЄВА Сергія Інокентійовича (посмертно) — солдата
- МОЛЬЧЕНКА Андрія Михайловича — старшого сержанта
- МОРОЗКІНА Дениса Олександровича — солдата
- МЯКОТІНА Вадима Павловича — головного сержанта
- НАСТЕНКО Анастасію Володимирівну — старшого солдата
- НЕВГАСИМОГО Валерія Сергійовича — солдата
- НІКІТІНА Дмитра Віталійовича — солдата
- НІКОЛАЄВА Олексія Ігоровича (посмертно) — солдата
- ОБАДІНА Олександра Анатолійовича — молодшого лейтенанта
- ОЛЕКСІЯ Валерія Сергійовича (посмертно) — матроса
- ОМЕЛЬЧЕНКА Миколу Олександровича — майора
- ОМЕЛЬЧЕНКА Сергія Андрійовича — старшого солдата
- ОНИЩЕНКА Андрія Миколайовича — солдата
- ОСИПОВА Михайла Андрійовича — капітана
- ОСТРОВСЬКОГО Дмитра Миколайовича (посмертно) — солдата
- ПАЛАМАРЧУКА Юрія Тарасовича (посмертно) — лейтенанта
- ПАНКУЛА Олександра Миколайовича — підполковника
- ПИЛИПЦЯ Івана Андрійовича (посмертно) — старшого матроса
- ПІРОГОВА Олександра Андрійовича — старшого лейтенанта
- ПЛАХОТИЧА Ігоря Олеговича — старшого солдата
- ПЛАХОТЮ Сергія Володимировича — молодшого сержанта
- ПОНОМАРЕНКА Павла Вікторовича (посмертно) — солдата
- ПОСОХОВА Олега Євгеновича — сержанта
- ПТАШКА Тимофія Сергійовича — старшого лейтенанта
- П’ЯТИБРАТОВА Андрія Федоровича — солдата
- РЕЗНІЧЕНКА Віталія Олександровича — солдата
- РОЖКОВА Павла Анатолійовича (посмертно) — солдата
- РОМАНОВА Сергія Андрійовича — солдата
- РОМАШКА Владислава Олександровича (посмертно) — старшого матроса
- РОШКАНЮКА Василя Васильовича (посмертно) — солдата
- САЛЬМАНОВА Тимура Галійовича — солдата
- САПРІЧОВА Олександра Віталійовича — солдата
- СВІНЦІЦЬКОГО Романа Сергійовича — солдата
- СВІТЛИЧНОГО Олександра Івановича — солдата
- СЕМЕНЯКУ Сергія Юрійовича — солдата
- СЕРГЕЙЧУКА Олександра Юрійовича — солдата
- СИРОМЯТНІКОВА Андрія Володимировича — старшого солдата
- СКЛЯРУКА Олександра Ігоровича (посмертно) — солдата
- СОКОЛОВСЬКОГО Ростислава Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- СОРОКАЛЄТОВА Андрія Валерійовича (посмертно) — старшого солдата
- СОРОКІНА Владислава Руслановича — солдата
- СОТНІКОВА Данила Валерійовича — солдата
- СУВОРОВА Дениса Максимовича — молодшого сержанта
- СУЩЕНКА Валентина Володимировича — штаб-сержанта
- ТРЕТЬЯКОВА Олександра Олександровича — солдата
- ФЕДЧИШИНА Арнольда Миколайовича — солдата
- ХМАРУ Максима Андрійовича (посмертно) — старшого матроса
- ЧУБУ Юрія Вікторовича (посмертно) — солдата
- ЧУМАКА Костянтина Сергійовича (посмертно) — солдата
- ЧУМАЧЕНКА Романа Сергійовича (посмертно) — солдата
- ШАМРАЯ Олександра Івановича — сержанта
- ШЕВЧЕНКА Олексія Миколайовича (посмертно) — старшого матроса
- ЯНКІВСЬКОГО Вячеслава Вікторовича — старшого сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
- БУДКЕВИЧА Олександра Михайловича — підполковника
- ГОЛОЩАПОВА Олександра Єгоровича — майора
- ЕМГРУНДТА Миколу Вікторовича (посмертно) — підполковника
- МАЗЯРЧУКА Ігоря Юрійовича — майора
- МАШКІНА Юрія Олексійовича — старшого лейтенанта
- МАШКОВА Володимира Георгійовича — майора
- ОСАДЧОГО Олександра Станіславовича — капітана
- ПРИХОДЬКА Андрія Борисовича — майора
- ПРОКОПЕНКА Віталія Юрійовича — старшого лейтенанта
- РАДОЩЕНКА Сергія Володимировича — молодшого сержанта
- РОЗГОНА Костянтина Володимировича — підполковника
- РОЗГОНА Олега Володимировича — полковника
- РУДЕНКА Олександра Юрійовича — підполковника
- ШАПКІНА Віталія Михайловича — старшого лейтенанта
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
- АНАНЬЄВА Олексія Юрійовича — старшого солдата
- БАБАЄВА Валентина Вікторовича — старшого солдата
- БАЦУ Андрія Вікторовича — капітана
- БІЛЮРКУ Дмитра Олександровича — лейтенанта
- БОБКОВА Євгена Миколайовича — старшого сержанта
- БОНДАРЕНКА Сергія Ігоровича — капітана
- БОНДАРЕНКО Аліну Василівну — молодшого сержанта
- БОЧКА Олександра Станіславовича — старшого сержанта
- ВІТРА Дмитра Андрійовича — солдата
- ВЛАСЕНКА Ігоря Павловича — молодшого сержанта
- ВОЙЦЕХІВСЬКОГО Олександра Миколайовича — старшого солдата
- ВОРОБЙОВА Олександра Олександровича — солдата
- ГВОЗДЄВА Олександра Олексійовича — солдата
- ГІРЕНКА Миколу Миколайовича — солдата
- ГЛУХОВА Володимира Віталійовича — старшого солдата
- ГЛУХОВА Олега Володимировича — солдата
- ГОДОВАСЯ Андрія Миколайовича — старшого солдата
- ГОНДУ Юрія Миколайовича — молодшого сержанта
- ГОРОЖАНКІНА Вячеслава Юрійовича — молодшого сержанта
- ГРЕБЕНЮКА Максима Володимировича — молодшого сержанта
- ГРИНИКА Володимира Романовича — молодшого лейтенанта
- ДЕМЯНЧЕНКА Валерія Володимировича — солдата
- ДИМІКА В’ячеслава Олександровича — капітана
- ДОНСКОВА Олега Олеговича — солдата
- ЄМЦЯ Олександра Володимировича — солдата
- ЄНУ Олександра Михайловича — сержанта
- ЄРЬОМЕНКА Сергія Юрійовича — старшого лейтенанта
- ЗЕЛЕНСЬКОГО Максима Валерійовича — майстер-сержанта
- ЗУБА Руслана Вадимовича — молодшого сержанта
- ІВАНОВА Богдана Сергійовича — лейтенанта
- КАВАЗЬЯНА Віталія Артуровича — солдата
- КАРАЧУНА Олексія Васильовича — лейтенанта
- КОВАЛЕНКА Олександра Сергійовича — лейтенанта
- КОВАЛЬОВА Олексія Валерійовича — солдата
- КОЗАРЯ Вадима Володимировича — солдата
- КОЗЯВІНА Юрія Миколайовича — старшого солдата
- КОЛОДЯЖНОГО Андрія Вікторовича — сержанта
- КОЛОДЯЖНОГО Дмитра Вікторовича — молодшого сержанта
- КОНДРАТЕНКА Олександра Олександровича — старшого солдата
- КОРПОША Романа Миколайовича — капітана
- КРАСІЛОВА Владлена Яковича — солдата
- ЛАПІНА Сергія Валентиновича — солдата
- ЛЕВЧЕНКА Євгена Валерійовича — солдата
- ЛИСЕНКА Василя Анатолійовича — солдата
- ЛИСИЦЮ Олега Володимировича — молодшого сержанта
- ЛОПУХОВА Ігоря Валерійовича — капітана
- ЛУКАНА Романа Васильовича — старшого солдата
- ЛУЧКУ Руслана Ярославовича — старшого сержанта
- МАРИНКЕВИЧА В’ячеслава Руслановича — старшого лейтенанта
- МАШИНГУЛОВА Романа Валентиновича — молодшого сержанта
- МАШКАРУ Романа Васильовича — капітана
- МЕЛЕШКОВА Олексія Геннадійовича — старшого солдата
- МИРНОГО Олександра Андрійовича — старшого сержанта
- МІРОШНИЧЕНКА Олександра Олексійовича — молодшого сержанта
- МІХАЛЕВИЧА Євгенія Анатолійовича — солдата
- НАКОНЕЧНОГО Олега Руслановича — солдата
- НЕСТАРЕНКА Станіслава Олександровича — лейтенанта
- ОНИЩЕНКА Андрія Олександровича — молодшого сержанта
- ПАСЬКА Юрія Сергійовича — старшого сержанта
- ПЕЧЕРСЬКОГО Руслана Михайловича — старшого солдата
- ПІХОТУ Ярослава Сергійовича — майора
- ПОЛЬОВОГО Михайла Сергійовича — солдата
- ПОПОВА Геннадія Вікторовича — солдата
- ПОПОВИЧА Валентина Олександровича — старшину
- ПЯТОПАЛА Романа Сергійовича — солдата
- РАЧИНСЬКОГО Юрія Петровича — старшого солдата
- РЕВАКУ Богдана Сергійовича — старшого лейтенанта
- РЕВІНА Іллю Олександровича — солдата
- РЯБЦЕВА Євгена Григоровича — підполковника
- САЛАЩЕНКА Олександра Сергійовича — капітана
- САЛЮКА Романа Віталійовича — молодшого лейтенанта
- СИНІЛА Артема Віталійовича — солдата
- СКОРБАЧА Андрія Володимировича — молодшого сержанта
- СЛЬОТУ Михайла Миколайовича — молодшого сержанта
- СМАЛЯ Олександра Євгенійовича — старшого солдата
- СОШИНА Ростислава Миколайовича — солдата
- СТЕШЕНКА Дмитра Васильовича — солдата
- СУСІДЕНКА Миколу Михайловича — солдата
- ТАРАКАШЕВА Андрія Володимировича — капітана
- ХОМУТОВСЬКОГО Владислава Сергійовича — молодшого сержанта
- ЦАПЕНКА Володимира Олександровича — полковника
- ЧЕРВАНЯ Володимира Андрійовича — старшого лейтенанта
- ЧЕРКАШИНА Миколу Миколайовича — солдата
- ЧОРНОКНИЖНОГО Олега Івановича — капітана
- ШЕРСТЮКА Артема Павловича — солдата
- ШИВУ Вадима Анатолійовича — солдата
- ШИПОВСЬКОГО Олександра Євгенійовича — підполковника
- ШКУТА Олександра Васильовича — підполковника
- ШОВКОВОГО Ігоря Анатолійовича — старшого лейтенанта
- ЩИРОВА Івана Валерійовича — сержанта
- ЯКИМЧУКА Олександра Олександровича — молодшого сержанта
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
- СТЕПАНОВА Валерія Володимировича — сержанта.
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