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Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Зеленський відзначив нагородами 242 українських воїни

Зеленський відзначив нагородами 242 українських воїни

16 липня, 2022 субота
09:17
війна з Росією нагородження

15 травня президент України підписав указ №498/2022, про відзначення державними нагородами України 242 захисника, із них 43 - посмертно

Про це інформують на сайті президента України.

За особисту мужність і самовідданість, виявлену під час захисту України, її суверенітету та територіальної цілісності, а також вірність військовій присязі. Володимир Зеленський постановив:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

  • АСПІДОВА Олексія Юрійовича — старшого лейтенанта
  • БЕЗЗУБОВА Дмитра Вікторовича — старшого лейтенанта медичної служби
  • ВУСА Сергія Віталійовича — капітана
  • ГОРСЬКОГО Микиту Віталійовича — лейтенанта
  • КОТОВА Віталія В’ячеславовича — капітана
  • МЕЛЬНИЧУКА Олександра Володимировича (посмертно) — капітана
  • ПАСТУХА Сергія Івановича — капітана
  • ПОТУПЧИКА Дмитра Сергійовича — старшого лейтенанта
  • РЕШЕТАРЯ Артура Вікторовича — майора
  • РИБАЛКА Івана Сергійовича — старшого лейтенанта
  • ТАРАСЕНКА Михайла Михайловича — лейтенанта
  • ТКАЧОВА Михайла Івановича — підполковника
  • ТКАЧУКА Валентина Івановича — майора
  • ФЕЛОНЕНКА Дмитра Валентиновича — молодшого лейтенанта
  • ХАНЯ Петра Сергійовича — майора
  • ЧАЙКУ Володимира Володимировича — капітана
  • ЧЕРКЕВИЧА Віталія Андрійовича — підполковника

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

  • ДАВИДЕНКА Володимира Ігоровича (посмертно) — старшого матроса
  • КУТУРГУ Вадима Анатолійовича (посмертно) — матроса
  • МАР’ЯНЕНКА Сергія Віталійовича (посмертно) — матроса
  • ОРЖИЄВСЬКОГО Миколу Володимировича (посмертно) — старшого матроса
  • РУЧКІНА Олександра Андрійовича — солдата
  • СВИРИДОВА Олега Олеговича (посмертно) — старшого матроса
  • ТАНАСОВА Сергія Івановича — лейтенанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

  • АГАФОНОВА В’ячеслава Миколайовича — капітана
  • АНТОНОВА Олексія Вячеславовича — молодшого сержанта
  • АШТРАФ’ЯНА Станіслава Івановича — солдата
  • БІЛАНА Сергія Олександровича (посмертно) — солдата
  • БІЛІЧЕНКА Максима Олеговича — молодшого сержанта
  • БОЙКА Олександра Олександровича — старшого солдата
  • БОЛЕДЗЮКА Миколу Мирославовича — молодшого сержанта
  • БОРТНІКА Юрія Володимировича — старшого лейтенанта
  • БУРИКА Станіслава Олександровича — солдата
  • ВАСИЛЬЄВА Василя Васильовича (посмертно) — солдата
  • ВАСИЛЬЄВА Євгена Миколайовича — солдата
  • ВЕДМЕДЯ Олександра Миколайовича — капітана
  • ВЕРЕМЕЙЧУКА Дмитра Сергійовича — солдата
  • ВЕРЕМЕЯ Тараса Володимировича (посмертно) — солдата
  • ВЕРПЕКУ Сергія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
  • ВНУКОВА Романа Олександровича (посмертно) — солдата
  • ГЕНА Семена Наумовича — молодшого сержанта
  • ГЕРАСИМЕНКА Івана Миколайовича — солдата
  • ГЕТЬМАНА Сергія Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ДАВИДЕНКА Ігоря Анатолійовича (посмертно) — головного сержанта
  • ДЕМИДОВА Артема Вадимовича — солдата
  • ДЄДИКУ Сергія Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта
  • ДЄМАКОВА Павла Ігоровича (посмертно) — сержанта
  • ДМІТРІЄВА Андрія Едуардовича — солдата
  • ДОВГАНЯ Віктора Івановича — солдата
  • ДРОГУ Владислава Юрійовича (посмертно) — солдата
  • ДУКАНИЧА Андрія Миколайовича (посмертно) — матроса
  • ДУНАЄВА Євгена Олександровича — молодшого сержанта
  • ЕВРІКОВА Валентина Андрійовича (посмертно) — солдата
  • ЖАРКА Івана Івановича — солдата
  • ЖДАНЮКА Василя Васильовича — солдата
  • ЖУРАВЛЬОВА Олексія Леонідовича — солдата
  • ЗАРВУ Юрія Олексійовича — старшого лейтенанта
  • ЗАЯЦЯ Олега Костянтиновича — солдата
  • ІВАНОВА Андрія Володимировича — солдата
  • ІЛЬЧЕНКА Дмитра Віталійовича — лейтенанта
  • КАРПОВА Олександра Володимировича — сержанта
  • КАЧАНОВА Віктора Сергійовича — солдата
  • КІРГАЧА Сергія Юрійовича — старшого солдата
  • КОВАЛЕНКА Віктора Володимировича — солдата
  • КОВАЛЕНКА Степана Олексійовича — солдата
  • КОНОФОЛЬСЬКОГО Кирила Андрійовича — солдата
  • КОЧНЄВА Вадима Леонідовича — солдата
  • КРАВЧЕНКА Вадима Сергійовича (посмертно) — солдата
  • КРАСНІКОВА Сергія Михайловича — солдата
  • КРИШТАЛЯ Андрія Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
  • КРИШТОФА Григорія Григоровича — старшого солдата
  • КУРГАНСЬКОГО Максима Миколайовича — старшого лейтенанта
  • КУРОВА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ЛЕОНТЕНКА Володимира Сергійовича — молодшого лейтенанта
  • ЛЄПКОВА Романа Івановича — старшого солдата
  • ЛЮБАРСЬКОГО Вадима Вікторовича — старшого солдата
  • МАЛИГОНА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
  • МАЛОГО Олександра Сергійовича — солдата
  • МАМЕДОВА Олександра Натіговича — солдата
  • МАЩЕНКА Вадима Олександровича — старшого солдата
  • МИХАЙЛОВА Михайла Володимировича — лейтенанта
  • МИЦАНА Володимира Володимировича (посмертно) — старшого солдата
  • МІЗЕНКА Андрія Олександровича (посмертно) — солдата
  • МІХЄЄВА Сергія Інокентійовича (посмертно) — солдата
  • МОЛЬЧЕНКА Андрія Михайловича — старшого сержанта
  • МОРОЗКІНА Дениса Олександровича — солдата
  • МЯКОТІНА Вадима Павловича — головного сержанта
  • НАСТЕНКО Анастасію Володимирівну — старшого солдата
  • НЕВГАСИМОГО Валерія Сергійовича — солдата
  • НІКІТІНА Дмитра Віталійовича — солдата
  • НІКОЛАЄВА Олексія Ігоровича (посмертно) — солдата
  • ОБАДІНА Олександра Анатолійовича — молодшого лейтенанта
  • ОЛЕКСІЯ Валерія Сергійовича (посмертно) — матроса
  • ОМЕЛЬЧЕНКА Миколу Олександровича — майора
  • ОМЕЛЬЧЕНКА Сергія Андрійовича — старшого солдата
  • ОНИЩЕНКА Андрія Миколайовича — солдата
  • ОСИПОВА Михайла Андрійовича — капітана
  • ОСТРОВСЬКОГО Дмитра Миколайовича (посмертно) — солдата
  • ПАЛАМАРЧУКА Юрія Тарасовича (посмертно) — лейтенанта
  • ПАНКУЛА Олександра Миколайовича — підполковника
  • ПИЛИПЦЯ Івана Андрійовича (посмертно) — старшого матроса
  • ПІРОГОВА Олександра Андрійовича — старшого лейтенанта
  • ПЛАХОТИЧА Ігоря Олеговича — старшого солдата
  • ПЛАХОТЮ Сергія Володимировича — молодшого сержанта
  • ПОНОМАРЕНКА Павла Вікторовича (посмертно) — солдата
  • ПОСОХОВА Олега Євгеновича — сержанта
  • ПТАШКА Тимофія Сергійовича — старшого лейтенанта
  • П’ЯТИБРАТОВА Андрія Федоровича — солдата
  • РЕЗНІЧЕНКА Віталія Олександровича — солдата
  • РОЖКОВА Павла Анатолійовича (посмертно) — солдата
  • РОМАНОВА Сергія Андрійовича — солдата
  • РОМАШКА Владислава Олександровича (посмертно) — старшого матроса
  • РОШКАНЮКА Василя Васильовича (посмертно) — солдата
  • САЛЬМАНОВА Тимура Галійовича — солдата
  • САПРІЧОВА Олександра Віталійовича — солдата
  • СВІНЦІЦЬКОГО Романа Сергійовича — солдата
  • СВІТЛИЧНОГО Олександра Івановича — солдата
  • СЕМЕНЯКУ Сергія Юрійовича — солдата
  • СЕРГЕЙЧУКА Олександра Юрійовича — солдата
  • СИРОМЯТНІКОВА Андрія Володимировича — старшого солдата
  • СКЛЯРУКА Олександра Ігоровича (посмертно) — солдата
  • СОКОЛОВСЬКОГО Ростислава Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • СОРОКАЛЄТОВА Андрія Валерійовича (посмертно) — старшого солдата
  • СОРОКІНА Владислава Руслановича — солдата
  • СОТНІКОВА Данила Валерійовича — солдата
  • СУВОРОВА Дениса Максимовича — молодшого сержанта
  • СУЩЕНКА Валентина Володимировича — штаб-сержанта
  • ТРЕТЬЯКОВА Олександра Олександровича — солдата
  • ФЕДЧИШИНА Арнольда Миколайовича — солдата
  • ХМАРУ Максима Андрійовича (посмертно) — старшого матроса
  • ЧУБУ Юрія Вікторовича (посмертно) — солдата
  • ЧУМАКА Костянтина Сергійовича (посмертно) — солдата
  • ЧУМАЧЕНКА Романа Сергійовича (посмертно) — солдата
  • ШАМРАЯ Олександра Івановича — сержанта
  • ШЕВЧЕНКА Олексія Миколайовича (посмертно) — старшого матроса
  • ЯНКІВСЬКОГО Вячеслава Вікторовича — старшого сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

  • БУДКЕВИЧА Олександра Михайловича — підполковника
  • ГОЛОЩАПОВА Олександра Єгоровича — майора
  • ЕМГРУНДТА Миколу Вікторовича (посмертно) — підполковника
  • МАЗЯРЧУКА Ігоря Юрійовича — майора
  • МАШКІНА Юрія Олексійовича — старшого лейтенанта
  • МАШКОВА Володимира Георгійовича — майора
  • ОСАДЧОГО Олександра Станіславовича — капітана
  • ПРИХОДЬКА Андрія Борисовича — майора
  • ПРОКОПЕНКА Віталія Юрійовича — старшого лейтенанта
  • РАДОЩЕНКА Сергія Володимировича — молодшого сержанта
  • РОЗГОНА Костянтина Володимировича — підполковника
  • РОЗГОНА Олега Володимировича — полковника
  • РУДЕНКА Олександра Юрійовича — підполковника
  • ШАПКІНА Віталія Михайловича — старшого лейтенанта

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

  • АНАНЬЄВА Олексія Юрійовича — старшого солдата
  • БАБАЄВА Валентина Вікторовича — старшого солдата
  • БАЦУ Андрія Вікторовича — капітана
  • БІЛЮРКУ Дмитра Олександровича — лейтенанта
  • БОБКОВА Євгена Миколайовича — старшого сержанта
  • БОНДАРЕНКА Сергія Ігоровича — капітана
  • БОНДАРЕНКО Аліну Василівну — молодшого сержанта
  • БОЧКА Олександра Станіславовича — старшого сержанта
  • ВІТРА Дмитра Андрійовича — солдата
  • ВЛАСЕНКА Ігоря Павловича — молодшого сержанта
  • ВОЙЦЕХІВСЬКОГО Олександра Миколайовича — старшого солдата
  • ВОРОБЙОВА Олександра Олександровича — солдата
  • ГВОЗДЄВА Олександра Олексійовича — солдата
  • ГІРЕНКА Миколу Миколайовича — солдата
  • ГЛУХОВА Володимира Віталійовича — старшого солдата
  • ГЛУХОВА Олега Володимировича — солдата
  • ГОДОВАСЯ Андрія Миколайовича — старшого солдата
  • ГОНДУ Юрія Миколайовича — молодшого сержанта
  • ГОРОЖАНКІНА Вячеслава Юрійовича — молодшого сержанта
  • ГРЕБЕНЮКА Максима Володимировича — молодшого сержанта
  • ГРИНИКА Володимира Романовича — молодшого лейтенанта
  • ДЕМЯНЧЕНКА Валерія Володимировича — солдата
  • ДИМІКА В’ячеслава Олександровича — капітана
  • ДОНСКОВА Олега Олеговича — солдата
  • ЄМЦЯ Олександра Володимировича — солдата
  • ЄНУ Олександра Михайловича — сержанта
  • ЄРЬОМЕНКА Сергія Юрійовича — старшого лейтенанта
  • ЗЕЛЕНСЬКОГО Максима Валерійовича — майстер-сержанта
  • ЗУБА Руслана Вадимовича — молодшого сержанта
  • ІВАНОВА Богдана Сергійовича — лейтенанта
  • КАВАЗЬЯНА Віталія Артуровича — солдата
  • КАРАЧУНА Олексія Васильовича — лейтенанта
  • КОВАЛЕНКА Олександра Сергійовича — лейтенанта
  • КОВАЛЬОВА Олексія Валерійовича — солдата
  • КОЗАРЯ Вадима Володимировича — солдата
  • КОЗЯВІНА Юрія Миколайовича — старшого солдата
  • КОЛОДЯЖНОГО Андрія Вікторовича — сержанта
  • КОЛОДЯЖНОГО Дмитра Вікторовича — молодшого сержанта
  • КОНДРАТЕНКА Олександра Олександровича — старшого солдата
  • КОРПОША Романа Миколайовича — капітана
  • КРАСІЛОВА Владлена Яковича — солдата
  • ЛАПІНА Сергія Валентиновича — солдата
  • ЛЕВЧЕНКА Євгена Валерійовича — солдата
  • ЛИСЕНКА Василя Анатолійовича — солдата
  • ЛИСИЦЮ Олега Володимировича — молодшого сержанта
  • ЛОПУХОВА Ігоря Валерійовича — капітана
  • ЛУКАНА Романа Васильовича — старшого солдата
  • ЛУЧКУ Руслана Ярославовича — старшого сержанта
  • МАРИНКЕВИЧА В’ячеслава Руслановича — старшого лейтенанта
  • МАШИНГУЛОВА Романа Валентиновича — молодшого сержанта
  • МАШКАРУ Романа Васильовича — капітана
  • МЕЛЕШКОВА Олексія Геннадійовича — старшого солдата
  • МИРНОГО Олександра Андрійовича — старшого сержанта
  • МІРОШНИЧЕНКА Олександра Олексійовича — молодшого сержанта
  • МІХАЛЕВИЧА Євгенія Анатолійовича — солдата
  • НАКОНЕЧНОГО Олега Руслановича — солдата
  • НЕСТАРЕНКА Станіслава Олександровича — лейтенанта
  • ОНИЩЕНКА Андрія Олександровича — молодшого сержанта
  • ПАСЬКА Юрія Сергійовича — старшого сержанта
  • ПЕЧЕРСЬКОГО Руслана Михайловича — старшого солдата
  • ПІХОТУ Ярослава Сергійовича — майора
  • ПОЛЬОВОГО Михайла Сергійовича — солдата
  • ПОПОВА Геннадія Вікторовича — солдата
  • ПОПОВИЧА Валентина Олександровича — старшину
  • ПЯТОПАЛА Романа Сергійовича — солдата
  • РАЧИНСЬКОГО Юрія Петровича — старшого солдата
  • РЕВАКУ Богдана Сергійовича — старшого лейтенанта
  • РЕВІНА Іллю Олександровича — солдата
  • РЯБЦЕВА Євгена Григоровича — підполковника
  • САЛАЩЕНКА Олександра Сергійовича — капітана
  • САЛЮКА Романа Віталійовича — молодшого лейтенанта
  • СИНІЛА Артема Віталійовича — солдата
  • СКОРБАЧА Андрія Володимировича — молодшого сержанта
  • СЛЬОТУ Михайла Миколайовича — молодшого сержанта
  • СМАЛЯ Олександра Євгенійовича — старшого солдата
  • СОШИНА Ростислава Миколайовича — солдата
  • СТЕШЕНКА Дмитра Васильовича — солдата
  • СУСІДЕНКА Миколу Михайловича — солдата
  • ТАРАКАШЕВА Андрія Володимировича — капітана
  • ХОМУТОВСЬКОГО Владислава Сергійовича — молодшого сержанта
  • ЦАПЕНКА Володимира Олександровича — полковника
  • ЧЕРВАНЯ Володимира Андрійовича — старшого лейтенанта
  • ЧЕРКАШИНА Миколу Миколайовича — солдата
  • ЧОРНОКНИЖНОГО Олега Івановича — капітана
  • ШЕРСТЮКА Артема Павловича — солдата
  • ШИВУ Вадима Анатолійовича — солдата
  • ШИПОВСЬКОГО Олександра Євгенійовича — підполковника
  • ШКУТА Олександра Васильовича — підполковника
  • ШОВКОВОГО Ігоря Анатолійовича — старшого лейтенанта
  • ЩИРОВА Івана Валерійовича — сержанта
  • ЯКИМЧУКА Олександра Олександровича — молодшого сержанта

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

  • СТЕПАНОВА Валерія Володимировича — сержанта.

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ЗСУ
Володимир Зеленський
ЗСУ загиблі
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