Зеленський виступить перед парламентом Ірландії
6 квітня президент Володимир Зеленський виступить перед обома палатами парламенту Ірландії
Про це йдеться у твітері парламенту Ірландії.
"Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення Сіанна Комхейрла (спікер нижньої палати парламенту Ірландії, - ред.) виступити в обох палатах парламенту Ірландії 6 квітня о 10:00", - зазначили в повідомленні.
- Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський виступив перед парламентом Японії та закликав до ембарго на торгівлю з РФ.
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