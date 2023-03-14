Медикиня "Вовків Да Вінчі" віддала Зеленському бойовий шеврон Дмитра Коцюбайла
У день українського добровольця, 14 березня, Володимир Зеленський вручив орден Богдана Хмельницького III ступеня медикині батальйону "Вовки да Вінчі" Аліні Михайловій
Про це повідомляє Офіс президента та "Вовки да Вінчі"
Своєю чергою вона віддала президенту бойовий шеврон Дмитра Коцюбайла - загиблого командира батальйону.
"Приймаючи від Президента орден Богдана Хмельницького III ступеня, молодший лейтенант медичної служби Аліна Михайлова передала главі держави шеврон 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі", яким командував загиблий Герой України, молодший лейтенант Дмитро Коцюбайло", - йдеться у повідомленні Офісу президента.
Аліна Михайлова - керівниця медичної служби "УЛЬФ" 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі", дівчина загиблого в боях за Бахмут Дмитра Коцюбайла.
- У п'ятницю, 10 березня, у столиці попрощалися із загиблим Героєм України Дмитром Коцюбайлом на псевдо Да Вінчі.
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