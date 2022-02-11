Зеленський ввів в дію санкції проти телеканалу "НАШ"

Відповідний указ оприлюднений на сайті президента України.



Згідно з документом, санкції вводяться проти ТОВ "Наша Прага", ТОВ" Наш24", ТОВ" Наш 365 " і кіпрської компанії Demosena Investments Ltd.



Обмеження включають, зокрема блокування активів, заборону на користування радіочастотним ресурсом України, анулювання ліцензій.

Рада нацбезпеки та оборони ввела санкції проти компаній, які складають структуру телеканалу "НАШ".