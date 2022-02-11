Зеленський ввів в дію санкції проти телеканалу "НАШ"
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти телеканалу "НАШ"
Відповідний указ оприлюднений на сайті президента України.
Згідно з документом, санкції вводяться проти ТОВ "Наша Прага", ТОВ" Наш24", ТОВ" Наш 365 " і кіпрської компанії Demosena Investments Ltd.
Обмеження включають, зокрема блокування активів, заборону на користування радіочастотним ресурсом України, анулювання ліцензій.
- Рада нацбезпеки та оборони ввела санкції проти компаній, які складають структуру телеканалу "НАШ".
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