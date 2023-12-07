Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти 185 фізичних та 181 юридичної особи
Президент Володимир Зеленський у четвер, 7 грудня, увів у дію рішення РНБО про санкції щодо 181 юридичної та 185 фізичних осіб
Про це йдеться в указах президента на офіційній сторінці ОП.
У перший санкційний список № 813/2023 потрапили 185 фізичних осіб, серед них є громадянка Молдови та громадянин Німеччини. Санкції проти 174 осіб запровадили на 10 років, ще проти 11 - на п'ять років. Також передбачено блокування їхніх активів, анулювання ліцензій, обмеження на транзит і торговельні операції на території України, заборону на приватизацію та публічні закупівлі.
У другому санкційному списку № 813/2023 опинилися 181 юридична особа. Санкції передбачають блокування активів, анулювання ліцензій, заборону на транзит і торговельні операції на території України, виведення капіталу за кордон, на приватизацію тощо.
Контроль за виконанням санкцій покладається на секретаря РНБО Олексія Данілова.
- 22 листопада Верховна Рада підтримала санкції РНБО проти оборонно-промислової сфери Росії та Білорусі.
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