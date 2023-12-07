Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти 185 фізичних та 181 юридичної особи

Про це йдеться в указах президента на офіційній сторінці ОП.

У перший санкційний список № 813/2023 потрапили 185 фізичних осіб, серед них є громадянка Молдови та громадянин Німеччини. Санкції проти 174 осіб запровадили на 10 років, ще проти 11 - на п'ять років. Також передбачено блокування їхніх активів, анулювання ліцензій, обмеження на транзит і торговельні операції на території України, заборону на приватизацію та публічні закупівлі.

У другому санкційному списку № 813/2023 опинилися 181 юридична особа. Санкції передбачають блокування активів, анулювання ліцензій, заборону на транзит і торговельні операції на території України, виведення капіталу за кордон, на приватизацію тощо.

Контроль за виконанням санкцій покладається на секретаря РНБО Олексія Данілова.