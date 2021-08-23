Зеленський підняв державний прапор у географічному центрі України
Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії підняття державного прапора в географічному центрі України – селі Мар’янівка Черкаської області
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"У 30-ту річницю відновлення Незалежності, ми його піднімемо тут - у географічному центрі України. Це арт-об'єкт, де розташовано 25 сталевих крил, що уособлюють наші 24 області і наш Крим", - сказав президент.
Прапори урочисто були підняті у Рівному, Луцьку, Тернополі, Харкові, Запоріжжі та інших містах України.
"Прапор - наставник, що нас мотивує, коли ми його бачимо. Це наш ангел-охоронець, що майорить у небі так яскраво, щоб бог не забував про нас", - сказав Зеленський.
Він додав, що прапор викликає найрізноманітнішу палітру емоцій.
"Гордість - коли наш прапор звільняв десятки міст та сіл на Донбасі, вдячність - коли наш прапор допомогав гасити пожежі у Туреччині та Греції, віра в життя - коли наш прапор допомогав боротись з COVID-19 в Італії, сльози - коли наш прапор супроводжує в рай захисників України, радість - коли наш прапор майорить на Олімпійських іграх, Евересті, Монблані та навіть у космосі", - підсумував президент.
Сьогодні в Україні відзначають День державного прапора.
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