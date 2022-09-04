Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у твіттері.

"Провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн . Обговорили якомога швидше виділення наступного траншу від ЄС макрофінансової допомоги", - пише Зеленський.

Президент України наголосив на необхідності підготувати 8-й пакет санкцій, разом із забороною на видачу віз громадянам Росії. За словами Зеленського, він з фон дер Ляєн скоординували кроки щодо обмеження отримання Росією надприбутків від продажу нафти й газу.

Також у повідомленні зазначається, що Зеленський і фон дер Ляєн окремо обговорили вступ України до Європейського Союзу.

"Розглянули можливості здійснення Єврокомісією швидкої оцінки, щойно Україна виконає сім її рекомендацій", - пише Зеленський.

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