Зеленський з президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн обговорили виділення наступного траншу макрофінансової допомоги Україні від ЄС
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 вересня, провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої вони обговорили виділення Україні наступного траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у твіттері.
Також у повідомленні зазначається, що Зеленський і фон дер Ляєн окремо обговорили вступ України до Європейського Союзу.
"Розглянули можливості здійснення Єврокомісією швидкої оцінки, щойно Україна виконає сім її рекомендацій", - пише Зеленський.
- Міністри закордонних справ країни Євросоюзу мають намір розірвати угоду про спрощений візовий режим з Росією.
- 2 вересня держави-члени ЄС погодилися виділити ще 5 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України.
- Україна цього тижня очікує від Євросоюзу транш макрофінансової допомоги у розмірі 5 млрд євро.
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