Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Через російський ракетний терор у деяких містах і районах України енергетикам доводиться обмежувати постачання електрики - щоб стабільно працювала вся система. Але таких стабілізаційних відключень можна буде не робити, якщо ми всі в Україні свідомо будемо ставитись до свого споживання у пікові години", - зазначив він.

Він закликав українців обмежити користування електроенергією з 17 до 23 години, як це вже зробили у деяких регіонах держави.

"Наприклад, цієї суботи мешканці Чернігівської області обмежили своє споживання електрики на 20 відсотків. А загалом по країні - у середньому на 10 відсотків. Київ та область - тільки на 7 відсотків. Будь ласка, зробіть більше - якщо маєте таку можливість. Від 17-ї до 23-ї години маємо скоротити наше споживання електрики. Це такий крок, який разом з іншими забезпечить поразку для російських терористичних планів", - наголосив Зеленський.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що 12 жовтня електропостачання відновлено у майже 4 тис. населених пунктах, а енергосистема функціонує в нормальному режимі.