Зеленський закликає громадян обмежити споживання електрики у пікові години
Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України із проханням обмежити споживання електричної енергії у пікові години, щоб допомогти стабілізувати енергосистему
Про це він заявив у своєму відеозверненні.
"Через російський ракетний терор у деяких містах і районах України енергетикам доводиться обмежувати постачання електрики - щоб стабільно працювала вся система. Але таких стабілізаційних відключень можна буде не робити, якщо ми всі в Україні свідомо будемо ставитись до свого споживання у пікові години", - зазначив він.
Він закликав українців обмежити користування електроенергією з 17 до 23 години, як це вже зробили у деяких регіонах держави.
"Наприклад, цієї суботи мешканці Чернігівської області обмежили своє споживання електрики на 20 відсотків. А загалом по країні - у середньому на 10 відсотків. Київ та область - тільки на 7 відсотків. Будь ласка, зробіть більше - якщо маєте таку можливість. Від 17-ї до 23-ї години маємо скоротити наше споживання електрики. Це такий крок, який разом з іншими забезпечить поразку для російських терористичних планів", - наголосив Зеленський.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що 12 жовтня електропостачання відновлено у майже 4 тис. населених пунктах, а енергосистема функціонує в нормальному режимі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.47
- Актуальне
- Важливе