Українська енергосистема функціонує в нормальному режимі, критичних пошкоджень вдалося уникнути, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України заявив, що 12 жовтня електропостачання відновлено у майже 4 тис. населених пунктах, а енергосистема функціонує в нормальному режимі
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За три дні зафіксовано 128 обстрілів рашистів по цивільній та енергетичній інфраструктурах, лише за добу 12 жовтня вже було 8 обстрілів у трьох регіонах країни. Внаслідок цього пошкоджено 28 об’єктів енергетики.
"Удари завдають як по генерації, так і по розподілу електроенергії. Російські терористичні війська випустили по українських містах понад сотню ракет і дронів, але завдяки неймовірній роботі нашої протиповітряної оборони вдалося уникнути критичних пошкоджень", - заявив Шмигаль.
Нині українська енергосистема працює в нормальному режимі.
"Ми не запитували аварійну допомогу в наших європейських сусідів. Дефіциту потужностей немає. Прямо зараз продовжуються ремонтні роботи. Ми були готові до того, що Росія спробує знищити важливі інфраструктурні об’єкти, й проробляли різні сценарії реагування. Було закуплено необхідне резервне обладнання", - каже прем'єр-міністр.
Шмигаль наголосив, що загалом електропостачання відновлено у майже 4 тис. населених пунктах та мільйонів споживачів.
"Ми всі маємо бути готові до тимчасових перебоїв з електроенергією. Це воєнна реальність. Там, де це необхідно, для уникнення перевантаження енергетичних мереж вимикають світло за графіком. Просимо всіх із розумінням ставитися до цієї ситуації", - додає Шмигаль.
- 11 жовтня сталося три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області.
- У Києві та Київській області з 11 жовтня ввели погодинні графіки відключення світла для балансування енергосистеми.
- 12 жовтня у Хмельницькому та населених пунктах громади енергетики відновили електропостачання майже на 100%.
- Енергетики за ніч відновили електропостачання у 137 містах та селах Тернопільської області. 54 населених пункти залишаються без світла.
- Станом на ранок 12 жовтня У Львові вдалося відновити подачу води та електрики по сьому місту.
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