Про це повідомляє ДТЕК.

У компанії наголосили, що на вимогу НЕК Укренерго будуть вимушені частково обмежувати споживання електроенергії клієнтами до стабілізації ситуації. Для цього складатимуться графіки почергового електропостачання. Їх компанія починає оприлюднювати на сайті з адресами та часом відключення з 11 жовтня.

Так, у Києві планові відключення будуть з 08:00 до 12:00 і з 20:00 до 24:00. В області буде три хвилі відключень: з 06:00 до 10:00, з 14:00 до 18:00 і з 22:00 до 02:00.

Повний графік відключень в області ви можете подивитися тут.

На сайті компанії зазначають, що необхідність почергового електропостачання спровокована російським ракетним обстрілом напередодні 10 жовтня. Віялові відключення допоможуть стабілізувати електросистему та запобігти масштабним відключенням електроенергії в Києві та області.

Відключення почалися ще вчора, 10 жовтня. ДТЕК повідомляє, що тим, у кого електроенергія була відсутня 10 жовтня, її вже повернули. Сьогодні відключатимуть електрику в тих, хто вчора мав стале електрозабезпечення.

"Заздалегідь просимо вибачення за незручності! Зарядіть прилади та подбайте про власний комфорт", - пише ДТЕК.

10 жовтня українців закликали обмежити використання електроприладів та споживання електроенергії у період із 17:00 до 22:00 понеділка для стабілізації енергосистеми.

Також цього дня попередили про те, що віялові відключення світла можуть знадобитися протягом кількох днів.