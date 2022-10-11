Віялові відключення світла в Києві та Київській області. ДТЕК оприлюднив графіки
У Києві та Київській області з 11 жовтня ввели погодинні графіки відключення світла для балансування енергосистеми
Про це повідомляє ДТЕК.
У компанії наголосили, що на вимогу НЕК Укренерго будуть вимушені частково обмежувати споживання електроенергії клієнтами до стабілізації ситуації. Для цього складатимуться графіки почергового електропостачання. Їх компанія починає оприлюднювати на сайті з адресами та часом відключення з 11 жовтня.
Так, у Києві планові відключення будуть з 08:00 до 12:00 і з 20:00 до 24:00. В області буде три хвилі відключень: з 06:00 до 10:00, з 14:00 до 18:00 і з 22:00 до 02:00.
Повний графік відключень в області ви можете подивитися тут.
На сайті компанії зазначають, що необхідність почергового електропостачання спровокована російським ракетним обстрілом напередодні 10 жовтня. Віялові відключення допоможуть стабілізувати електросистему та запобігти масштабним відключенням електроенергії в Києві та області.
Відключення почалися ще вчора, 10 жовтня. ДТЕК повідомляє, що тим, у кого електроенергія була відсутня 10 жовтня, її вже повернули. Сьогодні відключатимуть електрику в тих, хто вчора мав стале електрозабезпечення.
"Заздалегідь просимо вибачення за незручності! Зарядіть прилади та подбайте про власний комфорт", - пише ДТЕК.
- 10 жовтня українців закликали обмежити використання електроприладів та споживання електроенергії у період із 17:00 до 22:00 понеділка для стабілізації енергосистеми.
- Також цього дня попередили про те, що віялові відключення світла можуть знадобитися протягом кількох днів.
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