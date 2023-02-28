Зеленський закликав європейських лідерів розпочати переговори про вступ України до ЄС
Президент Володимир Зеленський у річницю подачі заявки про вступ України до Євросоюзу закликав європейських лідерів розпочати переговори з цього питання
Про це він написав у Twitter.
"Україна завжди була Європою, Україна завжди буде Європою. Ми вже це гарантували. Рік тому, на 5-й день повномасштабної війни, Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу та набула статусу кандидата. Цього року настав час ухвалити рішення про початок переговорів про членство", - заявив Зеленський.
"Саме Україна згуртувала ЄС як ніколи раніше. Саме Україна захищає європейські цінності для майбутніх поколінь. Це Україна, де Європа стає цілісною, вільною та мирною. Разом у боротьбі, разом у перемозі. Хай живе Європа! Хай живе свобода!" - додав президент.
- Рівно рік тому, 28 лютого 2022 року, Україна подала заявку про вступ до ЄС.
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