Про це він написав у Twitter.

"Україна завжди була Європою, Україна завжди буде Європою. Ми вже це гарантували. Рік тому, на 5-й день повномасштабної війни, Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу та набула статусу кандидата. Цього року настав час ухвалити рішення про початок переговорів про членство", - заявив Зеленський.

"Саме Україна згуртувала ЄС як ніколи раніше. Саме Україна захищає європейські цінності для майбутніх поколінь. Це Україна, де Європа стає цілісною, вільною та мирною. Разом у боротьбі, разом у перемозі. Хай живе Європа! Хай живе свобода!" - додав президент.