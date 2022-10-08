Зеленський закликав Європу підтримати проєкт Київського безпекового договору
Президент Володимир Зеленський закликав ознайомитися з проєктом Київського безпекового договору, назвавши його можливою фундаментальною передумовою миру на Сході Європи
Про це він сказав у зверненні під час Чорногорського безпекового форуму.
Володимир Зеленський зазначив, що Україна та Європа мають посилювати союзи та співпрацю, позбутися залежності від РФ і гарантувати собі достатньо зброї для повноцінного захисту в небі, на землі, на морі та в кіберпросторі - й у війні, яка триває, і на випадок майбутньої агресії Росії.
"До речі, усе це враховано в наших пропозиціях для оновлення архітектури безпеки України та Європи, які ми представили. Я прошу всіх вас ознайомитися з проєктом Київського безпекового договору, Kyiv Security Compact, який може стати фундаментальною передумовою миру на Сході Європи", - закликав президент.
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