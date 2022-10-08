Про це він сказав у зверненні під час Чорногорського безпекового форуму.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна та Європа мають посилювати союзи та співпрацю, позбутися залежності від РФ і гарантувати собі достатньо зброї для повноцінного захисту в небі, на землі, на морі та в кіберпросторі - й у війні, яка триває, і на випадок майбутньої агресії Росії.

"До речі, усе це враховано в наших пропозиціях для оновлення архітектури безпеки України та Європи, які ми представили. Я прошу всіх вас ознайомитися з проєктом Київського безпекового договору, Kyiv Security Compact, який може стати фундаментальною передумовою миру на Сході Європи", - закликав президент.

Під час звернення 8 жовтня президент закликав світ подивитися на інтенсивність війни РФ проти України, щоб оцінити обсяг зброї для захисту, і забезпечити стільки озброєння, щоб РФ більше не мала бажання зруйнувати мир.

Також Володимир Зеленський закликав Європу знищувати мережі впливу РФ і протидіяти спробам Росії зруйнувати демократію

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