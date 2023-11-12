Зеленський закликав готуватись до збільшення кількості атак РФ ракетами і дронами по Україні

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"Ми пройшли вже майже половину листопада і маємо бути готовими до того, що ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі", - сказав він.

Зеленський наголосив, що Росія готується до зими, а в Україні вся увага має бути зосереджена на захисті, на відповідях окупантам та на всьому тому, що Україна може зробити, "щоб полегшити нашим людям проходження цієї зими та збільшити можливості наших воїнів".