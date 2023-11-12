Зеленський закликав готуватись до збільшення кількості атак РФ ракетами і дронами по Україні
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні попередив, що Росія може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по українській інфраструктурі
Про це він заявив у вечірньому зверненні.
"Ми пройшли вже майже половину листопада і маємо бути готовими до того, що ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі", - сказав він.
Зеленський наголосив, що Росія готується до зими, а в Україні вся увага має бути зосереджена на захисті, на відповідях окупантам та на всьому тому, що Україна може зробити, "щоб полегшити нашим людям проходження цієї зими та збільшити можливості наших воїнів".
- У вересні британська розвідка спрогнозувала, що Росія, ймовірно, зосередить свої запаси крилатих ракет проти інфраструктурних об'єктів України взимку, як це вона робила в період із жовтня 2022 року по березень 2023 року
- Президент України Володимир Зеленський 25 жовтня провів селекторну нараду. Серед тем були удари Росії по нашій енергетичній інфраструктурі, захист та відповідь на них.
- У ГУР також заявили, що взимку очікуються удари по інфраструктурі.
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