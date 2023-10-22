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Зима буде важкою, очікуються удари по інфраструктурі, - представник ГУР Юсов

22 жовтня, 2023 неділя
22:00
Економіка

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, чого слід чекати від зими 2023-2024 року

Про це він розповів в інтерв'ю Еспресо.

"Ця зима буде так само важкою, нам треба буде вистояти і далі рухатись вперед. Буде багато викликів: на полі бою, будуть удари по цивільній інфраструктурі і питання зовнішньої діяльності, дипломатичної діяльності - це все дуже складно, але, в результаті, спільна позиція українського суспільства, воєнно-політичного керівництва, коаліції країн вільного світу, які підтримують Україну, безумовно дасть свої результати. Україна переможе", - окреслив представник української воєнної розвідки.

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Водначас Андрій Юсов наголосив, що країна-агресор, починаючи з 24 лютого 2022 року, нічого не виконала із завдань повномашстабного вторгнення, тоді як захисники України постійно просуваються вперед.

"За майже два роки ворог не виконав жодного з озвучених завдань. Натомість ми виконуємо наші завдання, ми звільняємо наші території і повертаємо людей", - заявив Юсов.

Війна з Росією
ГУР
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