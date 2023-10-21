"Навколо столиці побудована багаторівнева система протиповітряної оборони": голова КМВА Попко про захист неба над Києвом

Про це повідомив керівник київської міської військової адміністрації Сергій Попко в інтерв'ю ТСН.

"Зараз навколо столиці побудована багаторівнева система протиповітряної оборони. Вона складається із мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів різної дальності. На озброєні мобільних груп стоять: ЗРК -"Оса", "Avenger"; ПЗРК - "Piorun", "Ігла", "Стріла", "Stinger", "Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ЗСУ "Шилка", ЗУ-23 тощо", - зазначив Попко.



За його словами, небо столиці обороняють зенітно-ракетні комплекси: С-300, "Бук ", С-125, "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Patriot".

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Попко підкреслив, що КМВА систематично і сплановано підвищує ефективність ППО Києва, зокрема, збільшує кількість мобільних вогневих груп, а також удосконалює їхнє технічне оснащення.



Очільник КМВА звернувся до киян з закликом обовязково перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, адже жодна ППО у світі не гарантує 100% безпеки.

"Пам’ятайте, жодна протиповітряна оборона у світі не гарантує завжди 100% безпеки, навіть "Залізний купол" в Ізраїлі. Повітряні тривоги лунають коли загрожує реальна небезпека. Тому всі повинні бути відповідальними за своє життя і життя та здоров’я своїх рідних і близьких. Закликаю усіх мешканців столиці, бізнес – кожен з вас, власним прикладом, настановами повинен мотивувати людей перебувати в укриттях", - наголосив Попко.