"Навколо столиці побудована багаторівнева система протиповітряної оборони": голова КМВА Попко про захист неба над Києвом
Навколо Києва створена багаторівнева система протиповітряної оборони, яка складається з мобільних вогневих груп та зенітно-ракетних комплексів різної дальності
Про це повідомив керівник київської міської військової адміністрації Сергій Попко в інтерв'ю ТСН.
"Зараз навколо столиці побудована багаторівнева система протиповітряної оборони. Вона складається із мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів різної дальності. На озброєні мобільних груп стоять: ЗРК -"Оса", "Avenger"; ПЗРК - "Piorun", "Ігла", "Стріла", "Stinger", "Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ЗСУ "Шилка", ЗУ-23 тощо", - зазначив Попко.
За його словами, небо столиці обороняють зенітно-ракетні комплекси: С-300, "Бук ", С-125, "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Patriot".
Читайте також: Позичені ППО, захист енергооб'єктів від дронів та генератори для мобільних вишок: як готуються до нового сезону блекаутів
Попко підкреслив, що КМВА систематично і сплановано підвищує ефективність ППО Києва, зокрема, збільшує кількість мобільних вогневих груп, а також удосконалює їхнє технічне оснащення.
Очільник КМВА звернувся до киян з закликом обовязково перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, адже жодна ППО у світі не гарантує 100% безпеки.
"Пам’ятайте, жодна протиповітряна оборона у світі не гарантує завжди 100% безпеки, навіть "Залізний купол" в Ізраїлі. Повітряні тривоги лунають коли загрожує реальна небезпека. Тому всі повинні бути відповідальними за своє життя і життя та здоров’я своїх рідних і близьких. Закликаю усіх мешканців столиці, бізнес – кожен з вас, власним прикладом, настановами повинен мотивувати людей перебувати в укриттях", - наголосив Попко.
- Україна отримала в тимчасове користування системи протиповітряної оборони від деяких міжнародних партнерів, щоб посилити захист у зимовий період.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.38 Купівля 37.38Продаж 38.11
- EUR Купівля 39.7Продаж 40.63
- Актуальне
- Важливе