Зеленський закликав Захід надати Україні "адекватну кількість танків"

Про це він заявив під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем у Києві, інформує пресслужба голови держави.

Президент зауважив, що має позитивні очікування від чергової зустрічі міжнародної групи з питань оборони України у "форматі Рамштайн", яка запланована на 20 січня.

"До "Рамштайну" ми готувалися потужно. Ми провели кілька десятків розмов. Є держави, яким низький уклін, тому що вони віддають усе, що в них є, заради того, щоб ми зберегли своє, зокрема наших людей", – зазначив Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, питання надання Україні танків досі залишається актуальним, чутливим і залежить від багатьох чинників.

"Проти тисяч танків Російської Федерації недостатньо лише мужності наших військових і мотивації українського народу. Потрібна відповідна зброя: потрібно мати або велику кількість артилерійських систем, або відповідну, адекватну кількість танків", – наголосив президент.

Він розповів, що багато країн висловили готовність надати Україні танки, але чекають відповідних документів від держави, яка має ліцензувати постачання цієї техніки.

"Польща готова, і Фінляндія, і Португалія, і Іспанія, і ще багато країн, які готові забезпечити навіть невеликою кількістю танків, які є в них на озброєнні. І готові були зробити це раніше. Ми всі очікуємо на згоду від країни, яка видає відповідні ліцензії", – пояснив Глава держави.

Володимир Зеленський акцентував, що кожна хвилина затримки з наданням відповідного озброєння – це життя українських воїнів.

"Швидкість і час важливі. Що швидше ми зможемо деокупувати нашу територію, що швидше ми зможемо бути більш потужними, то більше громадян збереже наша країна", – сказав він.

Крім того, президент зазначив, що Україна також розраховує на свої сили та займається відповідним виробництвом.

Нагадаємо, сьогодні, 19 січня, голова Європейської ради Шарль Мішель прибув до Києва. В межах робочого візиту він відвідав у реабілітаційному центрі ветеранів російсько-української війни.

18 січня голова Європейської ради Шарль Мішель виступив за постачання Україні танків і наголосив, що це треба зробити якомога швидше.

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