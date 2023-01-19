Зеленський закликав Захід надати Україні "адекватну кількість танків"
Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості якнайшвидшого погодження передачі Україні сучасних танків, адже кожна хвилина затримки коштує життів українських воїнів
Про це він заявив під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем у Києві, інформує пресслужба голови держави.
Президент зауважив, що має позитивні очікування від чергової зустрічі міжнародної групи з питань оборони України у "форматі Рамштайн", яка запланована на 20 січня.
"До "Рамштайну" ми готувалися потужно. Ми провели кілька десятків розмов. Є держави, яким низький уклін, тому що вони віддають усе, що в них є, заради того, щоб ми зберегли своє, зокрема наших людей", – зазначив Володимир Зеленський.
За словами Глави держави, питання надання Україні танків досі залишається актуальним, чутливим і залежить від багатьох чинників.
"Проти тисяч танків Російської Федерації недостатньо лише мужності наших військових і мотивації українського народу. Потрібна відповідна зброя: потрібно мати або велику кількість артилерійських систем, або відповідну, адекватну кількість танків", – наголосив президент.
Він розповів, що багато країн висловили готовність надати Україні танки, але чекають відповідних документів від держави, яка має ліцензувати постачання цієї техніки.
"Польща готова, і Фінляндія, і Португалія, і Іспанія, і ще багато країн, які готові забезпечити навіть невеликою кількістю танків, які є в них на озброєнні. І готові були зробити це раніше. Ми всі очікуємо на згоду від країни, яка видає відповідні ліцензії", – пояснив Глава держави.
Володимир Зеленський акцентував, що кожна хвилина затримки з наданням відповідного озброєння – це життя українських воїнів.
"Швидкість і час важливі. Що швидше ми зможемо деокупувати нашу територію, що швидше ми зможемо бути більш потужними, то більше громадян збереже наша країна", – сказав він.
Крім того, президент зазначив, що Україна також розраховує на свої сили та займається відповідним виробництвом.
- Нагадаємо, сьогодні, 19 січня, голова Європейської ради Шарль Мішель прибув до Києва. В межах робочого візиту він відвідав у реабілітаційному центрі ветеранів російсько-української війни.
- 18 січня голова Європейської ради Шарль Мішель виступив за постачання Україні танків і наголосив, що це треба зробити якомога швидше.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.56
-
EUR
Купівля 42.13Продаж 43.12
- Актуальне
- Важливе