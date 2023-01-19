Голова Євроради прибув до Києва й відвідав у реабілітаційному центрі ветеранів російсько-української війни
Голова Європейської ради Шарль Мішель прибув до Києва. В межах робочого візиту він відвідав у реабілітаційному центрі ветеранів російсько-української війни
Про свій візит він повідомив 19 січня в Twitter.
"Повернувся до Києва, аби обговорити всі напрямки співпраці. Хай 2023 рік стане роком перемоги й миру", - написав Мішель.
Також він висловив захоплення мужністю українських захисників.
"Вражений мужністю ветеранів у реабілітаційному центрі, що фінансується ЄС, у Києві", - зазначив голова Євроради й опублікував фото свого візиту туди.
- 18 січня голова Європейської ради Шарль Мішель виступив за постачання Україні танків і наголосив, що це треба зробити якомога швидше.
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