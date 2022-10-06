Про це він заявив на онлайн-пресконференції командирів полку Азов, звільнених з полону.

Кротевич розповів, що вся операція по виходу з "Азовсталі" була узгоджена з керівництвом держави, проте уряд надав "азовцям" право вибору, чи покидати територію заводу.

"Командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко мав зв'язок з президентом України, з головнокомандувачем Залужним та з керівником ГУР Будановим. Вся операція по виходу з "Азовсталі" була узгоджена з керівництвом держави", - розповідає він.

Як відзначає Кротевич, через велику кількість поранених офіцерський склад прийняв рішення про вихід з "Азовсталі" одностайно.

"Нам було дуже важко прийняти це рішення, але на той момент було 600 поранених і 300 з них просто гнили. Вони гинули дуже повільно. Тому офіцерський склад одностайно прийняв рішення вийти в полон, аби терміново надати меддопомогу пораненим", - повідомляє він.

Микита Надточій, виконувач обов'язків командира полку "Азов" зазначив, що в умовах сучасної війни полку "Азов" не вистачає танків та артилерії для того, щоб бути автономними у своїх діях та мати можливість вести бойові дії на суходолі.

Офіцер розвідки полку "Азов" Ілля Самойленко розповів, що не всі звільнені азовці готові до спілкування з представниками ЗМІ та медіа.

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