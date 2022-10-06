Зеленський, Залужний, Буданов: Командир "Азову" мав зв'язок з українською владою на час виходу з "Азовсталі"
Начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич розповів, що на час виходу з "Азовсталі" у командування полку був зв'язок з українською владою, а саме з президентом Володимиром Зеленським, головнокомандувачем Валерієм Залужним та головою ГУР Кирилом Будановим
Про це він заявив на онлайн-пресконференції командирів полку Азов, звільнених з полону.
Кротевич розповів, що вся операція по виходу з "Азовсталі" була узгоджена з керівництвом держави, проте уряд надав "азовцям" право вибору, чи покидати територію заводу.
"Командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко мав зв'язок з президентом України, з головнокомандувачем Залужним та з керівником ГУР Будановим. Вся операція по виходу з "Азовсталі" була узгоджена з керівництвом держави", - розповідає він.
Як відзначає Кротевич, через велику кількість поранених офіцерський склад прийняв рішення про вихід з "Азовсталі" одностайно.
"Нам було дуже важко прийняти це рішення, але на той момент було 600 поранених і 300 з них просто гнили. Вони гинули дуже повільно. Тому офіцерський склад одностайно прийняв рішення вийти в полон, аби терміново надати меддопомогу пораненим", - повідомляє він.
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